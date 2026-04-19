Acuerdos de Isaac, IA y vuelos directos: los anuncios realizados por Javier Milei en Israel

La propuesta apunta a construir una red de cooperación entre países que compartan valores políticos e institucionales, en un contexto global que Milei definió como desafiante. “Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, dijo.

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En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.