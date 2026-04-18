Luis Caputo cerró su gira en Washington e hizo un balance positivo

El objetivo central de estas gestiones es asegurar financiamiento para afrontar vencimientos de deuda por 4.300 millones de dólares previstos para julio, sin comprometer el nivel de reservas del Banco Central.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.

Caputo señaló que estos acuerdos permitirán acceder a tasas de interés más bajas que las que ofrece actualmente el mercado, lo que contribuirá a reducir el costo financiero del país.

En paralelo, el ministro destacó el resultado fiscal de marzo, que registró un superávit de 484.789 millones de pesos, con un saldo primario de 930.284 millones y pagos de deuda pública por 445.495 millones.

Según detalló, en el primer trimestre del año el sector público nacional acumuló un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Interno Bruto, con un superávit primario aproximado del 0,5%. La comitiva oficial regresará a la Argentina el domingo, según confirmaron fuentes oficiales.