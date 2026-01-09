El municipio de Lanús contrató publicidad en redes por $150 millones en plena campaña

La contratación fue formalizada a través del Decreto N.º 1.320, firmado el 20 de mayo y publicado en el Boletín Oficial del distrito que gobierna el intendente camporista Julián Álvarez.

Según indicó el diario Clarín, el decreto dispuso la adjudicación directa del servicio de propaganda digital por un período de tres meses consecutivos, que coincidieron con una etapa clave del calendario político, previa a las elecciones de septiembre en las que se renovaron bancas legislativas provinciales y concejalías. El contrato fue otorgado a la firma OANA S.A.S. por un monto total de $150.000.000.

Según consta en la documentación administrativa, el servicio incluyó la implementación de pautas publicitarias en plataformas como Meta, YouTube Ads y sistemas programáticos, además de la producción y difusión de piezas gráficas y textos con contenidos institucionales del municipio. El gasto fue impulsado desde la Secretaría de Jefatura de Gabinete y se realizó bajo la modalidad de contratación directa, amparada en las excepciones previstas por la Ley Orgánica de las Municipalidades para la publicidad oficial.

Un distrito gobernado por La Cámpora

La decisión adquiere especial relevancia por el contexto político. Lanús es uno de los distritos gobernados por La Cámpora y la inversión en pauta digital se ejecutó de manera paralela al despliegue de la campaña electoral del oficialismo bonaerense, en una elección en la que el gobernador Axel Kicillof se impuso con holgura a nivel provincial y el intendente Álvarez logró retener el control del municipio.

El decreto establece que la contratación se financió con recursos corrientes del presupuesto municipal, imputados a la partida correspondiente a servicios de publicidad. Además, señala que el expediente contó con informes técnicos previos y con la intervención de la Dirección General de Compras, la Contaduría General y la Secretaría Legal y Técnica.

Si bien la normativa dispone la remisión de la documentación al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, ese control es posterior y no suspende la ejecución inmediata del gasto. En el artículo central del decreto se detalla la contratación directa con OANA S.A.S., identificada como proveedor municipal, para la prestación del “servicio de propaganda en redes sociales” durante tres períodos consecutivos.

La empresa adjudicataria, domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires, certificó la realización del servicio correspondiente a la primera quincena de julio, de acuerdo con la orden de compra emitida por el municipio. La primera factura presentada, por un monto de $50 millones, fue registrada ante ARCA el 22 de julio de 2025. OANA forma parte del grupo Natal 360, dedicado a la provisión de servicios de comunicación y marketing digital.