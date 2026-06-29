El Partido Socialista cumplió 130 años y llamó a renovar su agenda para el Siglo XXI

Propuso crecimiento económico con distribución de oportunidades y libertad individual con cohesión social”
El presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina, exhortó a dirigentes, militantes y simpatizantes participaron del acto por el 130° aniversario de la fundación de la agrupación a conformar una “nueva agenda” con los problemas que enfrenta la gente en el Siglo XXI.
“El socialismo tiene una enorme oportunidad: volver a combinar justicia social con eficiencia estatal, desarrollo productivo con sostenibilidad ambiental, crecimiento económico con distribución de oportunidades y libertad individual con cohesión social”, expresó Cortina durante un acto desarrollado en el Museo Histórico de la Boca.
En ese marco es que “debemos hacer con el siglo XXI lo mismo que hicieron quienes fundaron nuestro partido hace 130 años: interpretar las demandas de nuestro tiempo y construir una propuesta que vuelva a entusiasmar a quienes esperan una Argentina más justa, democrática e igualitaria”, dijo Cortina.
A 130 años de su fundación, el Partido Socialista reafirmó así su compromiso con la construcción de una Argentina democrática, moderna y solidaria, renovando las ideas de la socialdemocracia para responder a los desafíos del siglo XXI.
El encuentro contó con la participación de referentes sociales y políticos, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.
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