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Postergaron la indagatoria a José Luis Espert para la semana próxima

La citación corresponde a una investigación por lavado de activos en una transferencia hecha por una organización ilegal.

La Justicia accedió al pedido de la defensa del ex diputado libertario José Luis Espert, quien debía brindar declaración este martes en la causa en la que es investigado por lavado de activos por una transferencia de US$ 200.000 realizada por una organización emparentada al condenado Federico “Fred” Machado y, finalmente, lo hará la próxima semana.

Según fuentes judiciales, la determinación la tomó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.

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El residente Milei y el diputado José Luis Espert.

El residente Milei y el diputado José Luis Espert.

La causa que investiga a José Luis Espert

En esta causa se investigan los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

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En la misma línea, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.

Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

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