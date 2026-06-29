Milei se reunió con el hijo de Bolsonaro y no va a la cumbre del Mercosur

Milei, quien hoy recibió al hijo de Bolsonaro, permanecerá en el país para trabajar junto al nuevo jefe de Gabinete y los ministros en temas de gestión. Además, se abocará a la preparación del acto de jura de Santilli.
El presidente Javier Milei no viajará a Paraguay para la Cumbre de Mercosur y se quedará en el país para trabajar junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien jurará mañana a las 17.30 en el Salón Blanco de Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.
"El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes", precisaron desde Presidencia.
En representación de la Argentina dará asistencia en la cumbre regional el canciller, Pablo Quirno, quien ya está en Brasil para la reunión de cancilleres que se desarrolla por estas horas.
Así las cosas, el titular del Ejecutivo decidió no asistir al encuentro que el bloque regional realizará este martes en Paraguay, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela, y con una agenda marcado por las diferencias ideológicas.
Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a disputarle la presidencia de Lula, fue recibido en la Quinta de Olivos por Milei.
Minutos después de finalizada la audiencia, el Jefe de Estado argentino recurrió a sus redes sociales para ratificar su alineamiento político con un efusivo mensaje: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”.
El retrato del libertario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el principal candidato a disputarle el mando a Lula da Silva, debe ser leído como un nuevo gesto de apoyo electoral en la previa a las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país vecino.
La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.
El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.
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