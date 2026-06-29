Milei se reunió con el hijo de Bolsonaro y no va a la cumbre del Mercosur

Reunión con el hijo de Bolsonaro

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a disputarle la presidencia de Lula, fue recibido en la Quinta de Olivos por Milei.

Minutos después de finalizada la audiencia, el Jefe de Estado argentino recurrió a sus redes sociales para ratificar su alineamiento político con un efusivo mensaje: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”.

El retrato del libertario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el principal candidato a disputarle el mando a Lula da Silva, debe ser leído como un nuevo gesto de apoyo electoral en la previa a las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país vecino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/2071598198183825431&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/1DfbkryiiV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 29, 2026

La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.

El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.