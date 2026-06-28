Milei respaldó a Adorni, cuestionó a los medios y destacó el rol político de Santilli

Nuevas críticas a los medios

El Presidente también cuestionó a quienes, según su visión, anticiparon responsabilidades antes de que exista una resolución judicial. “Condenar a un inocente es injusto. Los argentinos no se pueden dejar engañar frente a una persona que solamente está siendo investigada y tiene la grandeza de correrse para enfrentar a la Justicia sin problema”, sostuvo.

Además, Milei rechazó que Adorni haya tenido una mala gestión al frente de la Jefatura de Gabinete y repasó distintos logros que atribuyó al funcionamiento del Gobierno durante su administración.

“Nosotros hicimos un conjunto de propuestas y esas propuestas estaban cumplidas en un 97% antes de llegar a la elección de medio término. Lo que prometí hacer en cuatro años lo cumplí en dos”, afirmó.

Entre las iniciativas mencionadas, destacó la aprobación de medidas vinculadas a la economía, acuerdos internacionales y reformas legislativas. “No hubo problema de gestión, hubo un ataque sistemático contra un gobierno porque no les gusta”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a cuestionar el rol de los medios de comunicación y aseguró que, si la Justicia determina la inocencia de Adorni, quedará expuesto el tratamiento que recibió durante la investigación.

“Ya está afuera Manuel y si la Justicia determina que es inocente, va a demostrar lo mal que trabajan los medios de comunicación”, sostuvo.

La llegada de Santilli y una nueva etapa política

El Presidente también explicó por qué eligió a Diego Santilli como reemplazante de Adorni y confirmó que el objetivo es darle mayor capacidad política al Gobierno.

“Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete”, explicó.

Según Milei, el nuevo esquema permitirá reforzar el vínculo con las provincias y mejorar la coordinación política. “Gran parte de la tarea tiene que ver con trabajar con los gobernadores. Requiere de músculo político y, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio”, afirmó.

El mandatario consideró que la llegada del dirigente del PRO permitirá “volver a darle aire” a la gestión y destrabar una etapa que, según describió, se encontraba con dificultades.

“El músculo político es fundamental para reimpulsar esto que parecía, en algún sentido, empastado”, señaló.

Sobre la salida de Adorni, Milei explicó que el Gobierno había previsto distintos escenarios ante el desgaste del funcionario. “Con mi hermana veíamos un deterioro anímico de Manuel y teníamos que tener una solución por si decidía no seguir. No podíamos estar librados al azar y trabajamos en tres alternativas”, detalló.

Finalmente, sostuvo que la elección de Santilli fue la opción considerada más adecuada para garantizar la continuidad del proyecto oficialista y avanzar con las reformas pendientes.