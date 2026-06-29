Carlos Bianco solicitó una audiencia con Santilli por la deuda y las obras paralizadas

El ministro también cuestionó el vínculo que mantuvo Santilli con la Provincia durante su paso por el Ministerio del Interior. "La provincia de Buenos Aires existe en el mapa, aunque durante su paso por el Ministerio del Interior pareciera haberlo olvidado", expresó. Además, agregó: "Fue ministro del Interior de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue un cero con la provincia. Nunca nos contestó los pedidos de reuniones, ni nos atendió. Nunca hizo nada para la provincia".

URGMJ7CZWZB4FNEKHK7T2GDMMY Carlos Bianco anunció que solicitó una reunión con Diego Santilli para abordar las deudas que, según la Provincia, mantiene Nación.

Bianco profundizó sus críticas y afirmó de Santilli: "Se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero para él la provincia de Buenos Aires no existe", no obstante, remarcó que espera que la nueva etapa en la Jefatura de Gabinete permita restablecer el diálogo institucional entre ambas administraciones.

Durante la conferencia también responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación financiera bonaerense. "El problema es Milei, que decidió destruir no solo el Estado nacional, sino con cierta saña a la provincia de Buenos Aires", sostuvo. Además, afirmó que el Gobierno nacional "ha borrado del mapa de difusión a la provincia de Buenos Aires".

En otro tramo de la exposición, Bianco presentó un balance sobre distintos indicadores económicos nacionales y cuestionó el denominado "super RIGI". "Los gobiernos serios del mundo establecen esquemas de política industrial con beneficios para que los sectores se desarrollen. Pero siempre se pide algo a cambio: generar puestos de trabajo, comprar insumos a productores locales y generar desarrollo", señaló.

Finalmente, el ministro sostuvo que, a diferencia de otros regímenes de promoción, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional "regala plata a los sectores y no les pide nada a cambio". También evitó profundizar sobre la interna del peronismo bonaerense y aseguró que la prioridad de la gestión provincial sigue siendo obtener recursos para atender las necesidades del distrito y mantener abiertas las instancias de diálogo con la Nación.