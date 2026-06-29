Carlos Bianco solicitó una audiencia con Santilli por la deuda y las obras paralizadas

Durante una conferencia en La Plata, Bianco reiteró el reclamo por fondos y obras para la provincia.
Tras asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli fue convocado por la Provincia para discutir la deuda con Nación y las obras paralizadas.
El ministro de Gobierno bonaerense afirmó que la deuda nacional con la provincia asciende a $17,8 billones y solicitó una reunión con Diego Santilli para discutir fondos, obras paralizadas y un plan de trabajo conjunto.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó este lunes que se comunicó con el flamante Jefe de Gabinete, Diego Santilli, para solicitarle una reunión entre funcionarios de la Provincia y de la Nación, con el explicó, el objetivo de analizar "las deudas que Nación mantiene" con Buenos Aires, el estado de "las obras paralizadas en el territorio" y avanzar en "un plan de trabajo conjunto con la administración nacional".
Durante una conferencia de prensa en La Plata, Bianco contó que el domingo le envió a Santilli "una notita de amor" por WhatsApp para felicitarlo por su designación y, al mismo tiempo, pedirle una audiencia. "Le envié una notita de amor por WhatsApp felicitándolo y reclamándole que reciba una delegación de funcionarios bonaerenses para repasar las necesidades de nuestra provincia y establecer un plan de trabajo conjunto con el Gobierno nacional", afirmó.
El funcionario adelantó además que el pedido será presentado por los canales institucionales una vez que Santilli asuma formalmente. "Le dije que apenas jure como jefe de Gabinete le haré llegar esta nota por los canales formales. Debe recibirnos, así como nosotros recibimos a los intendentes de todos los signos políticos", sostuvo.
En ese marco, Bianco reiteró el reclamo económico de la administración bonaerense y aseguró que la deuda que la Nación mantiene con la Provincia asciende a 17,8 billones de pesos, mientras que el desfinanciamiento total alcanza los 26,7 billones. Según indicó, esos recursos impactan directamente en la ejecución de obras públicas y en distintos programas provinciales.
El ministro también cuestionó el vínculo que mantuvo Santilli con la Provincia durante su paso por el Ministerio del Interior. "La provincia de Buenos Aires existe en el mapa, aunque durante su paso por el Ministerio del Interior pareciera haberlo olvidado", expresó. Además, agregó: "Fue ministro del Interior de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue un cero con la provincia. Nunca nos contestó los pedidos de reuniones, ni nos atendió. Nunca hizo nada para la provincia".
Bianco profundizó sus críticas y afirmó de Santilli: "Se autopercibe bonaerense y quiere ser gobernador, pero para él la provincia de Buenos Aires no existe", no obstante, remarcó que espera que la nueva etapa en la Jefatura de Gabinete permita restablecer el diálogo institucional entre ambas administraciones.
Durante la conferencia también responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación financiera bonaerense. "El problema es Milei, que decidió destruir no solo el Estado nacional, sino con cierta saña a la provincia de Buenos Aires", sostuvo. Además, afirmó que el Gobierno nacional "ha borrado del mapa de difusión a la provincia de Buenos Aires".
En otro tramo de la exposición, Bianco presentó un balance sobre distintos indicadores económicos nacionales y cuestionó el denominado "super RIGI". "Los gobiernos serios del mundo establecen esquemas de política industrial con beneficios para que los sectores se desarrollen. Pero siempre se pide algo a cambio: generar puestos de trabajo, comprar insumos a productores locales y generar desarrollo", señaló.
Finalmente, el ministro sostuvo que, a diferencia de otros regímenes de promoción, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional "regala plata a los sectores y no les pide nada a cambio". También evitó profundizar sobre la interna del peronismo bonaerense y aseguró que la prioridad de la gestión provincial sigue siendo obtener recursos para atender las necesidades del distrito y mantener abiertas las instancias de diálogo con la Nación.
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