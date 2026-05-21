El portero del edificio de Cristina Kirchner negó haber visto bolsos con dinero

Silva explicó ahora que su horario laboral y la ubicación de su vivienda dentro del edificio limitaban lo que podía observar. Señaló además que Muñoz solía entrar con un portafolio y, en algunas ocasiones, con un bolso de mano, aunque negó haber visto movimientos constantes o grandes cantidades de equipaje.

La denuncia sobre la declaración de 2018

6a0f2d8333768_992_558!

Durante su exposición, el encargado también sostuvo que se sintió presionado cuando declaró hace ocho años ante el entonces juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas”, aseguró que le repetían durante el interrogatorio. Según relató, atravesó un momento de fuerte tensión y firmó el acta sin leer el contenido completo.

El testigo contó además que, tras aquella declaración, recibió insultos en el barrio y dentro del edificio donde trabaja desde 1989.

El departamento de Uruguay y Juncal ocupa un lugar importante en la causa Cuadernos. La acusación sostiene que allí se recibían bolsos con dinero de empresarios vinculados a la obra pública.

Esa hipótesis también se apoya en declaraciones de otros imputados y arrepentidos, entre ellos José López, quien afirmó haber llevado dinero al lugar en 2007.