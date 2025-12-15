El presidente electo de Chile llega a la Argentina para reunirse con Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000336711511863505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000336711511863505%7Ctwgr%5E29fda09845c23b64cc5c5bb3c5da30d8092329ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.cl%2Falegria-por-el-aplastante-triunfo-de-mi-amigo-milei-felicito-al-presidente-electo-jose-antonio-kast%2F&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

El encuentro se realizará al mediodía y tendrá como eje el fortalecimiento del vínculo bilateral. Durante la campaña, Kast había prometido mejorar la relación con la Argentina y avanzar hacia una agenda común, luego de años de trato distante entre ambos gobiernos.

AP25349033526276 Kast asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026.

Desde el entorno de Milei interpretan la visita como un respaldo político temprano y como parte de un nuevo escenario regional. El presidente argentino celebró públicamente el triunfo del dirigente chileno y destacó la posibilidad de trabajar en conjunto en defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la cooperación entre países.

Un cambio de clima político

La relación entre Milei y el actual presidente chileno, Gabriel Boric, se mantuvo dentro de los márgenes institucionales, aunque con marcadas diferencias ideológicas. La llegada de Kast modifica ese esquema y abre una etapa de mayor sintonía política entre Buenos Aires y Santiago.

En agenda figura también un posible intercambio con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena, aunque esa actividad aún no fue confirmada oficialmente.

Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026 y adelantó que priorizará la seguridad, el control migratorio y el crecimiento económico. Para la Argentina, el acercamiento refuerza la estrategia de Milei de posicionarse como un actor central dentro de un nuevo alineamiento regional.