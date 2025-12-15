El presidente electo de Chile llega a la Argentina para reunirse con Milei

A menos de dos días de ganar las elecciones, José Antonio Kast viajará a Buenos Aires para reunirse con ei presidente argentino en la Casa Rosada.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a la Argentina este martes para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada. Será su primer viaje internacional tras imponerse en el balotaje con casi el 60% de los votos.
El encuentro se realizará al mediodía y tendrá como eje el fortalecimiento del vínculo bilateral. Durante la campaña, Kast había prometido mejorar la relación con la Argentina y avanzar hacia una agenda común, luego de años de trato distante entre ambos gobiernos.
Desde el entorno de Milei interpretan la visita como un respaldo político temprano y como parte de un nuevo escenario regional. El presidente argentino celebró públicamente el triunfo del dirigente chileno y destacó la posibilidad de trabajar en conjunto en defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la cooperación entre países.
La relación entre Milei y el actual presidente chileno, Gabriel Boric, se mantuvo dentro de los márgenes institucionales, aunque con marcadas diferencias ideológicas. La llegada de Kast modifica ese esquema y abre una etapa de mayor sintonía política entre Buenos Aires y Santiago.
En agenda figura también un posible intercambio con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena, aunque esa actividad aún no fue confirmada oficialmente.
Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026 y adelantó que priorizará la seguridad, el control migratorio y el crecimiento económico. Para la Argentina, el acercamiento refuerza la estrategia de Milei de posicionarse como un actor central dentro de un nuevo alineamiento regional.
comentar