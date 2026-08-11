El presidente de la Cámara Argentina de Comercio afirmó que en el consumo masivo "hay caídas interanuales de hasta el 7%"

“El desafío hoy es atravesar este proceso entendiendo que no hay nada sin sacrificio”, afirmó, aunque se mostró optimista respecto de una recuperación progresiva de los ingresos a medida que aumente la actividad económica.

En ese marco, remarcó la importancia de que la Argentina se integre al mundo y cuestionó la idea de que el país pueda producir de manera aislada todos los bienes e insumos que necesita.

El dirigente señaló que la evolución del consumo presenta diferencias marcadas entre actividades. Mientras supermercados, indumentaria y otros rubros vinculados al consumo masivo continúan afectados, destacó el crecimiento de sectores como los autos eléctricos.

Grinman también se refirió a la presión tributaria: "Argentina tiene entre 160 y 170 impuestos de distinta naturaleza entre Nación, provincias y municipios. Con apenas diez impuestos se recauda alrededor del 90% de los recursos. Todo el resto genera costos administrativos, tiempo y burocracia. Hay que hacer una limpieza de impuestos inútiles y bajar gradualmente la presión tributaria.

"Cuando una empresa tiene una carga tributaria elevada, costos logísticos altos y dificultades para acceder al crédito, pierde capacidad para invertir, contratar personal y crecer. Por eso hablamos siempre del costo argentino. No alcanza con que una empresa sea eficiente puertas adentro. También necesita un entorno que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo", agrego.

Respecto de las condiciones necesarias para acelerar las inversiones, identificó a la estabilidad económica como una de las principales señales que esperan las empresas. A eso sumó la recuperación del crédito y un marco que permita planificar inversiones de largo plazo.

El titular de la CAC valoró las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno y sostuvo que la eliminación de trámites innecesarios puede reducir costos y mejorar la productividad.

Sin embargo, consideró que todavía existe un amplio margen para simplificar procedimientos administrativos y reducir la burocracia que afecta a las empresas.

Por ultimo, en cuanto a la relación con el Gobierno, Grinman destacó: "Nosotros dialogamos con todos los gobiernos. La cámara no pertenece a ningún partido político. Nuestro trabajo consiste en representar al sector privado y acercar propuestas. Después cada gobierno decide qué medidas toma, siempre tratamos de mantener un diálogo institucional serio y constructivo. Todos los días acercamos propuestas y planteamos problemas que afectan al sector. Nuestro trabajo consiste en señalar qué cuestiones necesitan solución; después son los gobiernos quienes deciden cómo avanzar.

"Quedan muchas reformas por delante. Hay que seguir bajando impuestos, mejorar la infraestructura, profundizar las desregulaciones, recuperar el crédito y continuar modernizando el Estado. Además, las provincias y los municipios también tienen que acompañar ese proceso. No alcanza con que haga el esfuerzo solamente el Gobierno nacional", finalizó.

Fuente NA - Rocio Kalenok