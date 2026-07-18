Iglesia, Justicia, Universidades y dirigentes unidos por la "Cultura del Encuentro"

En la oportunidad también estuvieron presentes magistrados como el juez de Casación Federal Alejandro Skolar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y jueces.

En representación de las Universidades participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

Y hubo representantes de los municipios de Florencio Varela, San Vicente, Ezeiza, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown, Tres de Febrero, San Martín, La Matanza, Lanús, Ituzaingó, Escobar y también asistió Juan Pablo Gutiérrez Díaz, Jefe Asesores, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA.

Finalmente estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.

Documento final

Luego del trabajo en comisiones durante toda la jornada se emitió un documento con conclusiones entre las que se destaca que "nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida".

"Ante semejante cuadro de situación -añade- , debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder. Así, “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (Fratelli Tutti, 177), teniendo en cuenta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos” (Fratelli Tutti, 155).

Frente al posible próximo viaje del del Santo Padre a la Argentina, el documento añade: "esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan".

Finalmente, en el escrito se indica: "Esta primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, nos reafirma en la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización, buscando la construcción de un proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa. Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ´poner la patria al hombro`".