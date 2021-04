El secretario de Agricultura denunció amenazas de muerte

"Lo tenemos en la calle a Solmi, a la mujer y las basuras de los hijos. Hay que cagarlos a trompadas en la calle, que por lo menos en Pergamino no puedan caminar", es una de las amenazas.

Las amenazas se dieron a través de audios de WhatsApp por parte de productor rural que ya estaría identificado.

Asimismo, dejaron mensajes intimidatorios en el parabrisas del auto del secretario de Solmi y en el buzón de la oficina que el funcionario nacional tiene desde hace muchos años en Pergamino.

Embed Ayer me pasaron unos audios muy violentos y hoy recibí estas dos amenazas. Lamento tanto que en un domingo de Pascua, con las pérdidas que venimos sufriendo y la necesidad de reconstruir nuestro país haya quienes piensen que la salida es la violencia y no el

diálogo. pic.twitter.com/o2kgxZPEOK — Jorge Solmi (@JorgeSolmi) April 4, 2021

En declaraciones radiales, Solmi dijo que la Justicia está trabajando para terminar de identificar a los autores de los audios y de los mensajes escritos que fueron dejados en su entorno.

"Dejaron dos notas. Una en el parabrisas del auto de un colaborador y otra en el buzón de una oficina que tengo en Pergamino, diciendo que no podía circular por la ciudad, que tuviese 'cuidado', con amenazas para mí, mi familia y mi secretario", dijo el funcionario.

Solmi se mostró preocupado por la situación y condenó toda forma de violencia política, por lo que pidió a quienes critican su incorporación al Gobierno a que se acerquen para establecer un canal de diálogo.

"Toda violencia debe rechazarse, no debe tolerarse nunca más", dijo y adjudicó las amenazas a "un grupo minoritario de productores que ha quedado del conflicto de 2008 y que está fuertemente vinculado a la política de la oposición".

"Tienen una visión sin ningún tipo de tolerancia, no permiten discrepancias ni el diálogo ni el debate. Yo he sentido audios de estos muy agraviantes, pero de la violencia verbal no se pasaba. Hoy ya tenemos un cruce de esa línea", agregó.

Solmi dijo que él está trabajando en el Gobierno para intentar resolver los problemas de cada uno de los sectores y señaló que desde que asumió en febrero no ha parado de dar audiencias a representantes de todos los rubros que le competen.

Este abogado fue designado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del decreto 121/2021 publicado el sábado 20 de febrero en el Boletín Oficial.

"Hay quienes no son partidarios del diálogo. Funcionarios o ex funcionarios que participan de los actos de estos productores han llamado para solidarizarse y agradezco mucho", dijo el funcionario nacional.