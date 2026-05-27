Causa Cuadernos: exsecretaria de Kirchner no declaró por un cuadro de "estrés"

La Justicia penal, junto a la Policía Federal había iniciado una investigación reservada para buscarla porque no respondía a las notificaciones oficiales, sin embargo, tiempo después, se constató que se encontraba en una localidad del interior de la provincia de Córdoba.

La testigo y sus familiares manifestaron cierto temor debido al clima de tensión, "presión" y "presunto hostigamiento" que se vive en las audiencias por parte de los abogados defensores de los acusados.

Actualmente, Quiroga es considerada una testigo clave por haber declarado previamente en la etapa de instrucción, ante los medios y el fiscal Carlos Stornelli, y por haber presenciado movimientos y traslados de bolsos con dinero ilegal en la Casa Rosada durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.