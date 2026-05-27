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Causa Cuadernos: exsecretaria de Kirchner no declaró por un cuadro de "estrés"

Miriam Quiroga presentó formalmente una constancia médica ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 para justificar su ausencia como testigo en el juicio.

La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, emitió un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal Nro.7 (TOF) para justificar su ausencia como testigo en el juicio que lleva adelante la investigación de la denominada Causa Cuadernos.

El certificado que presenta la constancia médica sostiene que Quiroga padece un "cuadro de hipertensión arterial severa" y "estrés intenso" vinculados, a su vez, a problemas cardiológicos. Asimismo, su entorno argumentó que estas dolencias le impiden afrontar una situación crítica como es una declaración judicial.

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La ex secretaria de Kirchner tomó esta medida, luego de que la Justicia reportara dificultades para localizarla durante casi un mes: estaba citada a declarar inicialmente entre el 26 y el 28 de mayo, pero el tribunal decidió que su declaración permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

La Justicia penal, junto a la Policía Federal había iniciado una investigación reservada para buscarla porque no respondía a las notificaciones oficiales, sin embargo, tiempo después, se constató que se encontraba en una localidad del interior de la provincia de Córdoba.

ADEMÁS: Causa Cuadernos: Miriam Quiroga dijo que no declaró por motivos de salud

La testigo y sus familiares manifestaron cierto temor debido al clima de tensión, "presión" y "presunto hostigamiento" que se vive en las audiencias por parte de los abogados defensores de los acusados.

Actualmente, Quiroga es considerada una testigo clave por haber declarado previamente en la etapa de instrucción, ante los medios y el fiscal Carlos Stornelli, y por haber presenciado movimientos y traslados de bolsos con dinero ilegal en la Casa Rosada durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

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