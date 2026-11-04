El secuestro de la representación popular: cuando la política habita su propio universo/ Por Luis Cagliari

Inexperiencia e improvisación: Muchas de las figuras emergentes exhiben una evidente falta de oficio y capacidad técnica para conducir el complejo aparato estatal, confundiendo el discurso proselitista con la efectividad en la administración pública.

Muchas de las figuras emergentes exhiben una evidente falta de oficio y capacidad técnica para conducir el complejo aparato estatal, confundiendo el discurso proselitista con la efectividad en la administración pública. El "reciclaje" de cuadros: Para suplir la falta de estructura o experiencia, estas expresiones terminan recurriendo a dirigentes salidos del propio riñón de los partidos tradicionales. Esto genera un fenómeno de trasformación superficial: las mismas caras y prácticas políticas, pero bajo siglas o colores partidarios renovados.

La degradación institucional y la falta de un proyecto común

En este contexto, las instituciones democráticas pierden su aura y mística republicana. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no resuelve ni administra, sino que funciona como un botín de facción, el descrédito no solo alcanza a los gobiernos de turno, sino al sistema mismo.

El problema de fondo radica en que no existe hoy una propuesta superadora capaz de generar un entusiasmo legítimo o de articular un acuerdo nacional maduro hacia un modelo de país moderno, previsible y próspero. La Argentina se encuentra atrapada en una dialéctica de extremos, donde el ciudadano de a pie se ve forzado a elegir de manera reactiva ante la falta de verdaderas alternativas de estadistas.

Restaurar la vigencia del espíritu constitucional exigirá más que el reemplazo de nombres en una boleta: requerirá reconstruir la noción de idoneidad en el servicio público y exigir que la política abandone su universo paralelo para volver a ponerse al servicio del interés general.