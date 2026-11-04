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El secuestro de la representación popular: cuando la política habita su propio universo/ Por Luis Cagliari

Por un lado, la sociedad civil lidia a diario con los estragos del estancamiento económico, la degradación educativa, la inseguridad y la falta de horizonte social. Por el otro, la dirigencia política orbita en una agenda propia, autorreferencial, abocada a la rosca interna, al reparto de cuotas de poder y a un festival de retórica vacía.

El artículo 22 de la Constitución Nacional establece un principio fundacional de la República: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Sin embargo, el contrato implícito en este postulado se encuentra fracturado en sus cimientos. La democracia representativa en la Argentina atraviesa un estado de decadencia y agotamiento estructural, donde los mecanismos de delegación de la soberanía popular han dejado de servir al ciudadano para pasar a financiar y perpetuar un sistema político endogámico.

Asistimos a un verdadero divorcio de realidades. Por un lado, la sociedad civil lidia a diario con los estragos del estancamiento económico, la degradación educativa, la inseguridad y la falta de horizonte social. Por el otro, la dirigencia política orbita en una agenda propia, autorreferencial, abocada a la rosca interna, al reparto de cuotas de poder y a un festival de retórica vacía. La gestión pública —aquella función esencial del Estado orientada a garantizar servicios básicos eficaces y sentar las bases del desarrollo y la prosperidad— ha quedado completamente relegada a un segundo plano.

  • Unión Cívica Radical (UCR) y Partido Justicialista (PJ): Los dos grandes motores de la política del siglo XX y comienzos del XXI han perdido su capacidad de interpelar a las nuevas generaciones y de ofrecer un proyecto colectivo que una a los argentinos. Afectados por una profunda falta de liderazgos ejemplares, sus cuadros directivos están desgastados por años de administraciones deficientes y empañados por serios cuestionamientos éticos y judiciales. Lejos de constituir opciones de recambio, operan como estructuras burocráticas orientadas a conservar privilegios y espacios legislativos.

Las nuevas opciones y el dilema de la idoneidad

Ante la vacancia dejada por el bipartidismo tradicional, la irrupción de nuevas fuerzas como Propuesta Republicana (PRO) o La Libertad Avanza prometió en su momento oxigenar la oferta electoral. Sin embargo, el escenario expone limitaciones severas:

  • Inexperiencia e improvisación: Muchas de las figuras emergentes exhiben una evidente falta de oficio y capacidad técnica para conducir el complejo aparato estatal, confundiendo el discurso proselitista con la efectividad en la administración pública.
  • El "reciclaje" de cuadros: Para suplir la falta de estructura o experiencia, estas expresiones terminan recurriendo a dirigentes salidos del propio riñón de los partidos tradicionales. Esto genera un fenómeno de trasformación superficial: las mismas caras y prácticas políticas, pero bajo siglas o colores partidarios renovados.

La degradación institucional y la falta de un proyecto común

En este contexto, las instituciones democráticas pierden su aura y mística republicana. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no resuelve ni administra, sino que funciona como un botín de facción, el descrédito no solo alcanza a los gobiernos de turno, sino al sistema mismo.

El problema de fondo radica en que no existe hoy una propuesta superadora capaz de generar un entusiasmo legítimo o de articular un acuerdo nacional maduro hacia un modelo de país moderno, previsible y próspero. La Argentina se encuentra atrapada en una dialéctica de extremos, donde el ciudadano de a pie se ve forzado a elegir de manera reactiva ante la falta de verdaderas alternativas de estadistas.

Restaurar la vigencia del espíritu constitucional exigirá más que el reemplazo de nombres en una boleta: requerirá reconstruir la noción de idoneidad en el servicio público y exigir que la política abandone su universo paralelo para volver a ponerse al servicio del interés general.

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