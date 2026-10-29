Las diferencias políticas entre Macri y Lula estuvieron atravesadas por sus posiciones ideológicas, aunque no coincidieron en sus respectivos períodos como presidentes. Macri gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, cuando Lula se encontraba fuera del Poder Ejecutivo brasileño, después de sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010.

Durante la presidencia de Macri, Brasil estuvo encabezado primero por Dilma Rousseff, hasta su destitución en 2016, y luego por Michel Temer. A partir de 2019, el exmandatario argentino afianzó su vínculo político con Jair Bolsonaro, con quien compartió afinidades y a quien respaldó públicamente.

Milei aseguró que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aportó fondos para una supuesta ofensiva mediática contra la Argentina.

Mientras Lula permaneció fuera del gobierno brasileño, también cuestionó la gestión económica de Macri, en particular el préstamo solicitado por la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, durante la crisis económica del país.

La relación entre Lula y Milei estuvo marcada por diferencias políticas y declaraciones cruzadas. Durante la campaña presidencial brasileña, el mandatario argentino expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro, mientras que evitó pronunciarse para felicitar a Lula por su victoria electoral.

En ese contexto, la referencia de Lula a las diferencias que antes se discutían de manera “civilizada y republicana” fue interpretada como una alusión al vínculo actual con el Gobierno argentino. El presidente brasileño, sin mencionar directamente a Milei en su respuesta a Macri, puso el foco en las formas de diálogo entre los países de la región.