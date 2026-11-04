Milei llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana en medio de su feroz pelea con Sánchez

Milei, por su parte, también apuntó en reiteradas oportunidades contra la administración del Partido Socialista y, especialmente, contra Sánchez, a quien le dedicó fuertes críticas durante sus anteriores visitas a territorio español. En su último paso por el país llegó incluso a calificar de "dictador" al jefe del Ejecutivo.

Con este escenario, la cumbre se convertirá en una nueva oportunidad para que ambos dirigentes coincidan en un mismo ámbito institucional. La agenda contempla la fotografía oficial, la ceremonia inaugural y los plenarios temáticos, por lo que deberán compartir distintos momentos del encuentro, aunque sin una instancia bilateral programada. Desde el entorno presidencial argentino anticipan que podría producirse otro cruce verbal.

Para esta gira, Milei viaja acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno. Además de participar del foro iberoamericano, que tendrá entre sus principales ejes la cooperación económica, el desarrollo sostenible y los desafíos de la inteligencia artificial, la delegación argentina buscará reforzar la inserción internacional del Gobierno en Europa.