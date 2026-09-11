Tres denuncias en el Senado bonaerense contra la jueza que suspendió la Ley Penal Juvenil

El nuevo régimen penal juvenil, que había sido sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La iniciativa contemplaba un período de 180 días de transición hasta la entrada en vigencia de la norma de forma tal que las jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias para alojar a población adolescente.

Al finalizar dicho plazo, se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Otra denuncia contra la jueza

El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta "usurpación funcional y abuso de autoridad".

En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa. Para la entidad, la determinación de la magistrada es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.

Según la ONG, la decisión de Pascual se basó en "una hipótesis de futuro" al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y en consecuencia, problemas de alojamiento.