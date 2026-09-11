El bloque peronista acusó a Bausili de mentir sobre el oro y las reservas

Los senadores opositores cuestionaron las explicaciones del titular del Banco Central sobre la política monetaria, las reservas internacionales y el uso de activos.
El bloque peronista del Senado acusó al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, de haber mentido durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Los legisladores sostuvieron que el funcionario ocultó información clave sobre las reservas internacionales y la emisión monetaria.
A través de un comunicado difundido después del encuentro, los senadores opositores cuestionaron distintos puntos de la presentación de Bausili y señalaron inconsistencias en sus explicaciones sobre la política monetaria y el estado de las reservas de la entidad.
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la contradicción entre las metas de emisión cero anunciadas por el Poder Ejecutivo y la expansión de la base monetaria mediante pasivos remunerados. Para los legisladores, ese punto no fue explicado de manera suficiente durante la exposición.
La oposición también cuestionó la falta de precisión sobre los vencimientos de deuda a corto plazo acordados con acreedores privados e instituciones financieras internacionales. Los senadores reclamaron mayores detalles sobre esas obligaciones y su impacto en la política económica.
Otro de los puntos señalados fue la diferencia entre los datos presentados durante la reunión y la información sobre las reservas líquidas reales custodiadas en el Banco Central para hacer frente a la demanda de divisas. El bloque opositor consideró que esa divergencia requiere mayores precisiones.
En el comunicado, los legisladores también cuestionaron el uso de los activos y las reservas. Según su planteo, la gestión de Bausili ocultó el impacto real de las operaciones de pases y la transferencia de riesgo al Tesoro Nacional.
La bancada opositora sostuvo además que las explicaciones brindadas ante la comisión no detallaron la utilización de dólares provenientes de depósitos privados para sostener el tipo de cambio oficial. Por ese motivo, anticipó que volverá a convocar a funcionarios del equipo económico.
Los senadores exigirán informes detallados por escrito y advirtieron que no avalarán las medidas monetarias sin un desglose técnico verificado que, según plantearon, permita garantizar la transparencia de la política cambiaria nacional.
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