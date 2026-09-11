El bloque peronista acusó a Bausili de mentir sobre el oro y las reservas

Otro de los puntos señalados fue la diferencia entre los datos presentados durante la reunión y la información sobre las reservas líquidas reales custodiadas en el Banco Central para hacer frente a la demanda de divisas. El bloque opositor consideró que esa divergencia requiere mayores precisiones.

En el comunicado, los legisladores también cuestionaron el uso de los activos y las reservas. Según su planteo, la gestión de Bausili ocultó el impacto real de las operaciones de pases y la transferencia de riesgo al Tesoro Nacional.

La bancada opositora sostuvo además que las explicaciones brindadas ante la comisión no detallaron la utilización de dólares provenientes de depósitos privados para sostener el tipo de cambio oficial. Por ese motivo, anticipó que volverá a convocar a funcionarios del equipo económico.

Los senadores exigirán informes detallados por escrito y advirtieron que no avalarán las medidas monetarias sin un desglose técnico verificado que, según plantearon, permita garantizar la transparencia de la política cambiaria nacional.