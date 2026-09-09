Biocombustibles: el Gobierno no consiguió los votos y postergó el debate

Las diferencias entre los distintos bloques y las provincias involucradas impidieron reunir el respaldo necesario para llevar el proyecto al recinto
La Cámara de Senadores no sesionará este jueves luego de que el oficialismo resolviera suspender la reunión de Labor Parlamentaria prevista para esta tarde. La decisión se tomó ante la falta de votos suficientes para avanzar con el proyecto que propone modificar el régimen de biocombustibles.
La iniciativa había obtenido dictamen la semana pasada y era impulsada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, sin embargo, las diferencias entre los distintos bloques y las provincias involucradas impidieron reunir el respaldo necesario para llevar el proyecto al recinto.
Desde el oficialismo explicaron el motivo de la postergación de manera directa: “Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”.
El proyecto genera posiciones diferentes entre las provincias y sectores vinculados a la producción de bioetanol y biodiésel. Una de las principales discusiones está relacionada con la distribución del mercado y las condiciones para las empresas que participan de la actividad.
Entre las senadoras que habían acordado avanzar con Bullrich aparecen Flavia Royón, de Salta; Carolina Moisés, de Jujuy; y Beatriz Ávila, de Tucumán. Las tres representan a provincias vinculadas con la producción de azúcar y, por lo tanto, al bioetanol.
Al mismo tiempo, senadores de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires plantearon reparos sobre el impacto del proyecto en pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel. Esas compañías reclaman mecanismos que les permitan mantener su participación en el mercado frente a empresas de mayor escala.
El dictamen plantea elevar al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, con participación de la producción de caña de azúcar y maíz, además de un tramo sujeto a competencia. Para el biodiésel, propone llevar gradualmente el corte obligatorio en el gasoil al 10%.
El texto también incorpora límites a la concentración empresarial, mecanismos de contratación más abiertos y cupos transitorios.
Con la suspensión, el tratamiento podría retomarse la próxima semana, posiblemente el jueves 17. La postergación también afecta dos acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires vinculados con el traspaso del fuero penal juvenil.
Además, quedaron pendientes los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para ocupar cargos como camaristas del fuero contencioso administrativo.
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