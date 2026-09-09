Biocombustibles: el Gobierno no consiguió los votos y postergó el debate

Entre las senadoras que habían acordado avanzar con Bullrich aparecen Flavia Royón, de Salta; Carolina Moisés, de Jujuy; y Beatriz Ávila, de Tucumán. Las tres representan a provincias vinculadas con la producción de azúcar y, por lo tanto, al bioetanol.

Al mismo tiempo, senadores de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires plantearon reparos sobre el impacto del proyecto en pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel. Esas compañías reclaman mecanismos que les permitan mantener su participación en el mercado frente a empresas de mayor escala.

El dictamen plantea elevar al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, con participación de la producción de caña de azúcar y maíz, además de un tramo sujeto a competencia. Para el biodiésel, propone llevar gradualmente el corte obligatorio en el gasoil al 10%.

El Senado suspendió la sesión prevista para este jueves por falta de votos para avanzar con el proyecto de biocombustibles; también quedaron pendientes otros temas del temario.

El texto también incorpora límites a la concentración empresarial, mecanismos de contratación más abiertos y cupos transitorios.

Con la suspensión, el tratamiento podría retomarse la próxima semana, posiblemente el jueves 17. La postergación también afecta dos acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires vinculados con el traspaso del fuero penal juvenil.

Además, quedaron pendientes los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para ocupar cargos como camaristas del fuero contencioso administrativo.