Santiago Bausili reveló dónde está parte del oro del Banco Central

En este contexto aclaró que los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) sin que se presenten observaciones.

Bausili señalo que el Banco Central mantenía dos tipos de tenencias. Por una lado, el oro físico en sus propias bóvedas. Y por el otro, una porción depositada en el BIS.

Según detalló, a comienzos de 2024 se abrió una "ventana de oportunidad" para canjear lingotes de menor aceptación comercial por otros de mayor calidad y liquidez, algo que comparó con la diferencia entre "los dólares cara grande y cara chica".

"Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta", afirmó.

En tanto, subrayó que la reserva de información no implicó falta de registro y que los datos fueron remitidos a los órganos de control y quedaron asentados en los estados contables, aunque su difusión pública se demoró. Señaló además que la AGN y la auditora Pricewaterhouse revisaron esos movimientos sin formular observaciones.