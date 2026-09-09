Santiago Bausili reveló dónde está parte del oro del Banco Central

El presidente del BCRA explicó el destino de los lingotes al exponer sobre la reforma de la Carta Orgánica. Y justificó por qué no se informó en su debido momento.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró este miércoles ante el Senado que la autoridad monetaria trasladó durante 2024 parte de sus lingotes de oro físico al Bank for International Settlements (BIS), en Suiza.
"Todos los movimientos del oro están documentados y registrados", afirmó en medio del debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad.
El funcionario explicó que la información no se dio a conocer en su momento, debido a que forma parte de una estrategia para resguardar las reservas frente a los mercados.
"Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra", sostuvo en la Cámara alta.
En este contexto aclaró que los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) sin que se presenten observaciones.
Bausili señalo que el Banco Central mantenía dos tipos de tenencias. Por una lado, el oro físico en sus propias bóvedas. Y por el otro, una porción depositada en el BIS.
Según detalló, a comienzos de 2024 se abrió una "ventana de oportunidad" para canjear lingotes de menor aceptación comercial por otros de mayor calidad y liquidez, algo que comparó con la diferencia entre "los dólares cara grande y cara chica".
"Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta", afirmó.
En tanto, subrayó que la reserva de información no implicó falta de registro y que los datos fueron remitidos a los órganos de control y quedaron asentados en los estados contables, aunque su difusión pública se demoró. Señaló además que la AGN y la auditora Pricewaterhouse revisaron esos movimientos sin formular observaciones.
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