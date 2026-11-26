El oficialismo logró avanzar con el proyecto que incluye Ficha Limpia y, ahora, la iniciativa pasará a Diputados para su aprobación definitiva. También respaldó por unanimidad la Ley de Prevención de Ludopatía. Sus principales ejes.
El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios nacionales de 2027 y contempla otros cambios en el sistema electoral, en una votación que arrojó 43 votos a favor y 29 en contra. Además, sancionó por unanimidad la Ley de Prevención de Ludopatía, que estaba a punto de perder estado parlamentario.
En una sesión extensa, la Cámara alta aprobó la inclusión de "Ficha Limpia" para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia. Ambas iniciativas serán giradas a la Cámara de Diputados para buscar su aprobación definitiva.
La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur, al tiempo que elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones. Solo propone que los candidatos no podrán hacer campaña dos días antes del comicio.
El Congreso ya había aprobado su suspensión "por única vez" en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.
Después del debate sobre la reforma electoral, el Senado convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, que prohibe a los menores jugar en las plataformas online, y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.
Bajo una intensa presión de la Iglesia, la Cámara alta sancionó con 72 votos a favor y ninguno en contra el proyecto que apunta contra los casinos virtuales a los que recurren los jóvenes y endeudan a sus familias. El eje central de la iniciativa es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.
La norma prohíbe también promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.
Uno de los puntos más debatidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.
Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.
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