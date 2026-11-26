La Cámara alta dio media sanción a la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

El Senado sancionó la Ley de Prevención de Ludopatía

Después del debate sobre la reforma electoral, el Senado convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, que prohibe a los menores jugar en las plataformas online, y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.

Bajo una intensa presión de la Iglesia, la Cámara alta sancionó con 72 votos a favor y ninguno en contra el proyecto que apunta contra los casinos virtuales a los que recurren los jóvenes y endeudan a sus familias. El eje central de la iniciativa es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La norma prohíbe también promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.

Uno de los puntos más debatidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.

Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.