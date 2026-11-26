Durante su primer encuentro, los mandatarios analizaron proyectos de integración fronteriza y energética, además de ratificar la cooperación en seguridad e inteligencia tras la destitución de Santiago Peña.
Javier Milei y el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, acordaron dar continuidad y profundizar la relación bilateral entre ambos países durante el primer encuentro entre los mandatarios desde la asunción del nuevo Gobierno paraguayo, el pasado 6 de noviembre, en una reunión que tuvo como eje la cooperación económica, la integración regional y los proyectos conjuntos.
Los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez calificaron el vínculo entre ambos países como una relación "excelente" y destacaron la voluntad de darle un nuevo impulso. Además, el funcionario argentino ofreció poner a disposición los equipos económicos y financieros del Gobierno para colaborar con Paraguay frente a la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.
"La reunión de esta mañana es un gesto de apoyo y ratificación de lo que es la excelente relación entre Argentina y Paraguay", afirmó Quirno durante una declaración conjunta celebrada en el Palacio de Gobierno de Asunción. El encuentro se produjo después de la destitución como presidente de Santiago Peña, quien fue apartado del cargo por el Senado tras ser hallado culpable de «mal desempeño de funciones».
Por su parte, Ramírez sostuvo que los presidentes "han reafirmado y ratificado las relaciones de hermandad" entre sus Gobiernos y pueblos, al tiempo que consideró que la visita representa una reafirmación de los vínculos bilaterales, regionales y globales entre ambos países.
Entre los temas de la agenda común, los funcionarios priorizaron la integración física y analizaron la renovación de puentes y puestos de control fronterizos. Uno de los puntos mencionados fue el paso que conecta la ciudad argentina de Clorinda con Puerto Falcón, en Paraguay.
La agenda también incluyó proyectos de integración energética, con especial atención en las iniciativas hidroeléctricas de Corpus Christi e Itá Corá–Itatí. Ambos países buscan ampliar la cooperación en ese sector, que ya tiene como referencia la administración conjunta de la represa binacional de Yacyretá.
En materia de seguridad, los Gobiernos acordaron dar continuidad a los programas de cooperación en inteligencia y ciberseguridad. Ramírez vinculó ese compromiso con la participación de Argentina y Paraguay en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
La llegada de Milei a Asunción también representa un gesto político hacia la nueva administración guaraní. Peña mantenía una relación cercana con el mandatario argentino, quien había destacado su gestión y afirmado que Paraguay se había convertido en "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica" en Sudamérica.
Durante el Gobierno de Peña, Milei había visitado Paraguay en abril y septiembre de 2025, y nuevamente en enero pasado, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El exmandatario paraguayo fue destituido luego de una investigación vinculada con la intervención de Ueno Bank, en la que fue acusado de presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.
La visita de Milei se produjo un día después de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, viajara a Paraguay y expresara la "plena disposición" de su país para "trabajar de manera franca, abierta y constructiva con el nuevo Gobierno". De esta manera, la administración de Alliana recibió en pocos días a representantes de los dos principales socios regionales de Paraguay.
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