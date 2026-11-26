Entre los temas de la agenda común, los funcionarios priorizaron la integración física y analizaron la renovación de puentes y puestos de control fronterizos. Uno de los puntos mencionados fue el paso que conecta la ciudad argentina de Clorinda con Puerto Falcón, en Paraguay.

La agenda también incluyó proyectos de integración energética, con especial atención en las iniciativas hidroeléctricas de Corpus Christi e Itá Corá–Itatí. Ambos países buscan ampliar la cooperación en ese sector, que ya tiene como referencia la administración conjunta de la represa binacional de Yacyretá.

En materia de seguridad, los Gobiernos acordaron dar continuidad a los programas de cooperación en inteligencia y ciberseguridad. Ramírez vinculó ese compromiso con la participación de Argentina y Paraguay en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

¡Bienvenido al Paraguay, presidente Milei! A Paraguay y Argentina nos une mucho más que una frontera. Nos une el cariño de dos pueblos que han crecido juntos, que comparten costumbres, afectos y la historia de tantas familias que sienten a ambos países como su propia casa.Que esta visita nos permita seguir construyendo un futuro de prosperidad para nuestros pueblos hermanos. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 26, 2026

La llegada de Milei a Asunción también representa un gesto político hacia la nueva administración guaraní. Peña mantenía una relación cercana con el mandatario argentino, quien había destacado su gestión y afirmado que Paraguay se había convertido en "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica" en Sudamérica.

Durante el Gobierno de Peña, Milei había visitado Paraguay en abril y septiembre de 2025, y nuevamente en enero pasado, cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El exmandatario paraguayo fue destituido luego de una investigación vinculada con la intervención de Ueno Bank, en la que fue acusado de presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.

La visita de Milei se produjo un día después de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, viajara a Paraguay y expresara la "plena disposición" de su país para "trabajar de manera franca, abierta y constructiva con el nuevo Gobierno". De esta manera, la administración de Alliana recibió en pocos días a representantes de los dos principales socios regionales de Paraguay.