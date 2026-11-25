El libertario verá a Pedro Alliana, que asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank. "La Argentina y el Paraguay son países hermanos", destacó antes del viaje rumbo a Asunción.
Después de la destitución de Santiago Peña en Paraguay, el presidente Javier Milei viajó este miércoles por la noche a Asunción para reunirse con Pedro Alliana, el nuevo mandatario de ese país, aún envuelto en una crisis de proporciones por el escándalo de Ueno Bank.
Milei partió acompañado por el canciller Pablo Quirno y el jueves, desde las 10.35, mantendrá un encuentro con Alliana en el Palacio de López. La agenda de la cumbre incluirá diversos temas, entre ellos la Hidrovía Paraná-Paraguay, infraestructura, energía y zonas limítrofes, seguridad y crimen organizado.
Será la primera reunión de Milei con su par paraguayo, a quien le dedicó un posteo poco después de haber asumido para completar el mandato hasta agosto de 2028: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.
"La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", agregó el líder de La Libertad Avanza.
Alliana asumió el 6 de noviembre pasado, luego de la destitución de Peña, que quedó involucrado en el colapso de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por ‘lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal’. Desde su llegada al poder, el nuevo mandatario prometió garantizar la devolución de los depósitos afectados por la crisis bancaria y respaldar las investigaciones.
Una vez concluida la reunión entre los presidentes, Quirno y su par paraguayo, Rubén Ramírez, brindarán una declaración a la prensa para informar sobre los resultados de las conversaciones.
Por la tarde, a las 15.30, el Presidente participará de un encuentro con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también brindará unas palabras. La actividad forma parte de la agenda destinada a fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay.
El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.
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