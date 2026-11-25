Alliana asumió el 6 de noviembre pasado, luego de la destitución de Peña, que quedó involucrado en el colapso de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por ‘lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal’. Desde su llegada al poder, el nuevo mandatario prometió garantizar la devolución de los depósitos afectados por la crisis bancaria y respaldar las investigaciones.

Una vez concluida la reunión entre los presidentes, Quirno y su par paraguayo, Rubén Ramírez, brindarán una declaración a la prensa para informar sobre los resultados de las conversaciones.

Por la tarde, a las 15.30, el Presidente participará de un encuentro con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también brindará unas palabras. La actividad forma parte de la agenda destinada a fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.