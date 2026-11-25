El Senado debatirá este jueves un amplio temario en el recinto.

Los ejes centrales de la Ley de Ludopatía

Otro de los puntos clave será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con sanción de Diputados desde 2024. La iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en plataformas digitales, redes, medios de comunicación y espectáculos, además de impedir su difusión en la indumentaria deportiva. También busca evitar el acceso de menores a las plataformas virtuales de apuestas.

La prohibición alcanzará también a la publicidad en internet, medios audiovisuales, gráfica, radio y televisión, así como a la cartelería en la vía pública y en espacios privados de acceso público. La única excepción prevista contempla la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto establece restricciones para operar plataformas de juegos de azar. Entre ellas, incluye a quienes registren deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes por infracciones vinculadas al juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o figuren en los registros de deudores alimentarios.

Asimismo, fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria para combatir el juego ilegal, que otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir y clausurar plataformas que operen sin habilitación.