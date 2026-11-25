Ambas iniciativas serán los ejes principales del debate en el recinto de la Cámara alta. El oficialismo negocia el apoyo de los bloques aliados para aprobar la suspensión de las primarias en las elecciones del próximo año.
El Senado sesionará este jueves 26 de noviembre para debatir un amplio temario que tendrá dos ejes principales. Por un lado, la reforma electoral, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y por el otro, la sanción definitiva de la ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.
La prioridad de La Libertad Avanza será avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca suspender las primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto.
La iniciativa incluye también la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.
La Libertad Avanza, que lidera Patricia Bullrich en la Cámara alta, cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para obtener la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.
Otro de los puntos clave será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con sanción de Diputados desde 2024. La iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en plataformas digitales, redes, medios de comunicación y espectáculos, además de impedir su difusión en la indumentaria deportiva. También busca evitar el acceso de menores a las plataformas virtuales de apuestas.
La prohibición alcanzará también a la publicidad en internet, medios audiovisuales, gráfica, radio y televisión, así como a la cartelería en la vía pública y en espacios privados de acceso público. La única excepción prevista contempla la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.
El proyecto establece restricciones para operar plataformas de juegos de azar. Entre ellas, incluye a quienes registren deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes por infracciones vinculadas al juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o figuren en los registros de deudores alimentarios.
Asimismo, fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.
En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria para combatir el juego ilegal, que otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir y clausurar plataformas que operen sin habilitación.
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