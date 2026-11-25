La administración de la Ciudad admitió errores en el procedimiento realizado en el café “Tina”, donde se registraron incidentes que afectaron a los clientes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a policías e inspectores de la secretaría de Ordenamiento Urbano responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina”, ubicado sobre la calle Ambrosetti al 300, en el barrio de Caballito, y reconoció que el procedimiento se llevó adelante de manera incorrecta.
Las medidas alcanzaron al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad. Además, el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del operativo fue removido de su cargo, luego de que una investigación interna determinara las responsabilidades por lo ocurrido.
Durante el procedimiento "se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido”, indicó el Gobierno porteño en un comunicado.
La administración explicó que la decisión de retirar la estructura respondió a la necesidad de realizar obras vinculadas con la movilidad, aunque diferenció esa determinación de la forma en que se ejecutó el operativo.
En ese sentido, sostuvo que la intervención no se correspondió con los principios de una política de ordenamiento urbano orientada a cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.
La decisión de retirar el deck responde a los cambios de circulación previstos para la implementación del TramBus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico cuya primera traza, denominada T1, buscará conectar Nueva Pompeya con Aeroparque en un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, con inicio de operaciones previsto para mediados de diciembre.
Para habilitar un carril adicional en Ambrosetti, el Gobierno porteño dispuso el retiro de cuatro decks gastronómicos instalados sobre esa calle, que pasará a ser utilizada por dos líneas de colectivos que antes circulaban por la Avenida Acoyte.