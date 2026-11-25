En ese sentido, sostuvo que la intervención no se correspondió con los principios de una política de ordenamiento urbano orientada a cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.

La decisión de retirar el deck responde a los cambios de circulación previstos para la implementación del TramBus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico cuya primera traza, denominada T1, buscará conectar Nueva Pompeya con Aeroparque en un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, con inicio de operaciones previsto para mediados de diciembre.

Para habilitar un carril adicional en Ambrosetti, el Gobierno porteño dispuso el retiro de cuatro decks gastronómicos instalados sobre esa calle, que pasará a ser utilizada por dos líneas de colectivos que antes circulaban por la Avenida Acoyte.