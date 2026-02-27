Kicillof acusó a Milei de "poner en riesgo el tejido productivo y social"

Durante la última Conferencia de Verano en Mar Chiquita, acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa, y el intendente Walter Wischnivetzky, el mandatario aseguró que “cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada cuatro minutos” en la Argentina de Javier Milei.

“El Gobierno nacional pisa los salarios, las jubilaciones y habla de ‘paritarias cero’. Es una política diseñada para destruir el poder adquisitivo: sin plata en el bolsillo, la gente no puede consumir y mucho menos tomarse vacaciones”, remarcó Kicillof. Y agregó: “Esto es algo planificado que tiene como único responsable al Presidente”.

Según los datos oficiales difundidos, desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 8,2 millones de turistas, lo que representa una caída del 1,2% respecto del período anterior. Si la comparación se hace con la temporada 2024, la baja alcanza el 9,8%, equivalente a 889 mil visitantes menos.

Desplome del consumo

Los registros del Banco Provincia indican además un desplome del consumo del 25,4% desde el inicio de la temporada y una retracción del 37% en operaciones con Cuenta DNI. En el rubro turístico específico, la caída llega al 28%. Desde la Provincia señalaron que se consolida la tendencia a estadías más cortas y una merma de turistas de ingresos medios.

“Este presente horrible no es una falla del modelo: el Gobierno nacional está conforme con estos resultados. Es un proyecto en el que se benefician muy pocos y quedan afuera millones”, sostuvo el gobernador. Por su parte, Costa calificó la temporada como “la peor desde la pandemia”, con menos turistas, menor permanencia y menor gasto.

En ese contexto, la Provincia anunció obras de infraestructura y educación en Mar Chiquita, entre ellas la ampliación de la Escuela Técnica N°2 con una inversión de $329 millones y la ejecución de desagües pluviales en la cuenca 5 por casi $12.000 millones.

Encuentro en Mar del Plata

Antes, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, Kicillof encabezó una reunión con más de 50 representantes del sector hotelero, gastronómico y turístico del partido de General Pueyrredon. “Argentina es el único país donde el Estado nacional no solo no apoya al turismo, sino que hace todo lo posible para destruirlo”, afirmó.

El mandatario aseguró que el modelo económico “ya destruyó 300 mil puestos de trabajo” y advirtió sobre una “acelerada precarización de la sociedad y destrucción de la clase media”. En contraposición, reivindicó las políticas provinciales de crédito y asistencia a pymes. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que en los últimos cuatro años la entidad otorgó $48.000 millones en financiamiento al sector productivo.

Durante la jornada, el gobernador inauguró la nueva sala de tomografía del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” y destacó la incorporación de equipamiento de alta complejidad, con una inversión total de US$1.418.000. Según explicó, la tecnología permitirá resolver diagnósticos sin derivaciones y reducir tiempos de espera.

También se habilitó una farmacia exclusiva para personal de la Policía bonaerense, destinada a agentes en actividad, retirados y sus familias, con descuentos adicionales a IOMA.

“Aunque el Gobierno nacional nos asfixie y nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo para sostener la salud pública y la producción”, concluyó Kicillof, en un mensaje que profundiza la confrontación política entre La Plata y la Casa Rosada en medio de un escenario económico recesivo y de fuerte caída del consumo.