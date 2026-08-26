El Senado trata los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña

Además de debatir los 67 pliegos judiciales, y cinco convenios internacionales, se aprobarán tres proyectos de ley vinculados a fiestas provinciales y decenas de iniciativas de resolución y declaración solicitados por los bloques aliados.

Los pliegos judiciales

Una de las principales prioridades del Gobierno es conseguir la aprobación de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Entre las causas que podrían llegar a esa instancia se encuentra la investigación por el denominado caso $Libra, en la que están investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La Sala I también deberá intervenir en expedientes relacionados con denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

Bertuzzi, quien actualmente integra la Cámara Federal porteña, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa.

Junto con Pablo Bruglia, Bertuzzi había sido trasladado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal. La decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y posteriormente generó un conflicto institucional en torno a la permanencia de ambos magistrados en esos cargos.

Por su parte, Pablo Yadarola es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue además uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros jueces y funcionarios judiciales, a la estancia del empresario Joe Lewis, en la Patagonia, lo que generó un fuerte escándalo político y judicial a partir de la participación de empresarios y funcionarios vinculados con distintas causas.

Entre los pliegos que el oficialismo busca aprobar también figura el de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

Además, la nómina incluye a Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, postulados para ocupar cargos en salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.