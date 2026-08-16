Senado: La Libertad Avanza prioriza los proyectos económicos y apunta al Súper RIGI

Después del traspié en el proyecto de Propiedad Privada, el oficialismo cambia su estrategia en la Cámara alta. Concentrará su agenda en las iniciativas económicas que son clave para el gobierno. Los ejes centrales del Súper RIGI.
La Libertad Avanza debió reconfigurar su estrategia en el Senado y decidió concentrar sus esfuerzos en un paquete acotado de iniciativas consideradas clave para el Gobierno, después del traspié que sufrió con el proyecto de Propiedad Privada, en el que tuvo que eliminar capítulos centrales ante la resistencia de sus aliados.
Con el avance del calendario electoral, el oficialismo asumió que será más difícil construir mayorías para aprobar reformas de fondo y busca evitar nuevas derrotas en el recinto. Por eso, en el último tramo del año concentrará su agenda en los proyectos económicos que considera indispensables para el programa de Javier Milei.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya tomó nota de que las condiciones políticas en el Senado cambiaron y será cada vez más complejo conseguir el respaldo de los gobernadores peronistas y provinciales a medida que se acerque la campaña electoral de 2027.
Los bloques dialoguistas reclaman modificaciones en los proyectos impulsados por la Casa Rosada, y pretenden que el oficialismo habilite iniciativas promovidas por senadores vinculados con los gobernadores y que consideran de impacto directo sobre la población. Entre ellas, propuestas para abordar el endeudamiento de las familias.
Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que los senadores dialoguistas no están dispuestos a concurrir al recinto sólo para votar la denominada Ley Hojarasca o los pliegos de jueces y otros funcionarios. Por el contrario, reclaman incorporar al temario proyectos impulsados por legisladores de las provincias.
El principal objetivo de La Libertad Avanza en el Senado será convertir en ley el Súper RIGI. Aprobada por la Cámara de Diputados, la iniciativa busca captar inversiones millonarias en nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial, la energía y los minerales críticos.
Entre sus ejes centrales, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
El proyecto ya fue discutido con funcionarios la semana pasada y la próxima continuará el período de consultas con especialistas y representantes de la oposición. Está prevista, además, la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En el oficialismo estiman que el dictamen podría quedar firmado el 20 de agosto, con la intención de llevar el proyecto al recinto en la sesión prevista para el 27 del mes.
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