Senado: La Libertad Avanza prioriza los proyectos económicos y apunta al Súper RIGI

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que los senadores dialoguistas no están dispuestos a concurrir al recinto sólo para votar la denominada Ley Hojarasca o los pliegos de jueces y otros funcionarios. Por el contrario, reclaman incorporar al temario proyectos impulsados por legisladores de las provincias.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, ya tomó nota del cambio de las condiciones políticas en el Senado.

El Súper RIGI, la prioridad del oficialismo en el Senado

El principal objetivo de La Libertad Avanza en el Senado será convertir en ley el Súper RIGI. Aprobada por la Cámara de Diputados, la iniciativa busca captar inversiones millonarias en nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial, la energía y los minerales críticos.

Entre sus ejes centrales, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

El proyecto ya fue discutido con funcionarios la semana pasada y la próxima continuará el período de consultas con especialistas y representantes de la oposición. Está prevista, además, la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En el oficialismo estiman que el dictamen podría quedar firmado el 20 de agosto, con la intención de llevar el proyecto al recinto en la sesión prevista para el 27 del mes.