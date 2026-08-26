Germán Martínez a Martín Menem: "Bajá el dedito, maleducado"

Tras la votación del proyecto de ley de Reforma de la Carta orgánica del Banco Central en, se cruzaron el legislador y el presidente de la Cámara Baja
En la Cámara de Diputados se produjo un tenso cruce este miércoles, cuando Martín Menem, presidente del cuerpo, y el diputado de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, discutieron por la votación en particular del proyecto de ley de Reforma de la Carta orgánica del Banco Central que acababa de ser aprobado en general.
Todo comenzó después que el tablero de la Cámara de Diputados mostrase el resultado positivo para el oficialismo, con 144 votos afirmativos, 102 en contra y nueve abstenciones.
En ese preciso instante, el presidente de la Cámara baja anunció que se pasaría a votar en particular, ante lo cual Santiago Pauli, del oficialismo, pidió que la votación se haga por títulos y no artículo por artículo. Se alzaron las manos para aceptar la solicitud y Menem anunció que se votaría por títulos.
Ante el murmullo general, Germán Martínez le recriminó a Menem haber mirado únicamente a un sector del hemiciclo, donde se ubica el oficialismo, para contabilizar las manos alzadas que aprobaron el tratamiento por títulos.
"Usted tiene que mirar el 100% del recinto, en primer lugar", comenzó el diputado santafesino, para luego reprochar que el pedido del oficialismo buscaba "esconder dentro de un mismo título artículos que son clave" para que no sean votados individualmente sino como parte de los capítulos.
"Pero es una moción y fue votada, diputado", respondió Menem, a lo que Martínez espetó: "Espere presidente, porque usted ni siquiera sabe lo que se puso a consideración".
Ante esto y como respuesta Menem pidió al legislador opositor que no entorpezca el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
"El que no tiene que entorpecer es usted el funcionamiento de la Cámara", contraatacó Martínez, quien pidió a su vez que Menem convoque a las comisiones.
Entonces Menem le indicó al diputado que quienes deben convocar a comisiones son los presidentes de los bloques. Y la discusión se fue acalorando.v
"No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no", dijo Menem, con un dedo en alto., a lo cual Martínez le retrucó: "Bajá el dedito, maleducado, bajá el dedito que no te da".
comentar