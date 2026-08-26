Germán Martínez a Martín Menem: "Bajá el dedito, maleducado"

"Usted tiene que mirar el 100% del recinto, en primer lugar", comenzó el diputado santafesino, para luego reprochar que el pedido del oficialismo buscaba "esconder dentro de un mismo título artículos que son clave" para que no sean votados individualmente sino como parte de los capítulos.

"Pero es una moción y fue votada, diputado", respondió Menem, a lo que Martínez espetó: "Espere presidente, porque usted ni siquiera sabe lo que se puso a consideración".

Ante esto y como respuesta Menem pidió al legislador opositor que no entorpezca el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

"El que no tiene que entorpecer es usted el funcionamiento de la Cámara", contraatacó Martínez, quien pidió a su vez que Menem convoque a las comisiones.

Entonces Menem le indicó al diputado que quienes deben convocar a comisiones son los presidentes de los bloques. Y la discusión se fue acalorando.v

"No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no", dijo Menem, con un dedo en alto., a lo cual Martínez le retrucó: "Bajá el dedito, maleducado, bajá el dedito que no te da".