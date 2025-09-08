El triunfo de Fuerza Patria dejó en offside a las encuestadoras: solo una se acercó

Con el 98.96% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reúne el 47,28% de los votos, frente al 33,71% de LLA y el 5,26% de Somos Buenos Aires.

Sin embargo, en la previa, y en sintonía con el supuesto “empate técnico” que anticipaba Milei, según la mediana de las encuestas, el panorama mostraba una contienda muy ajustada entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

encuestadoras

A pesar de que los resultados de las consultoras eran dispares, el promedio de los sondeos de opinión indicaba que:

La Libertad Avanza (LLA) tenía una intención de voto del 39,1%.

Fuerza Patria tenía una intención de voto del 38,0%.

Esto representaba una diferencia de apenas 1,1 puntos porcentuales entre ambos frentes, lo que anticipa un resultado muy reñido en los comicios. Algo bastante lejano de los casi 13 puntos que arrojó finalmente la elección.

Algunas encuestadoras como Delfos arrojaban incluso un triunfo de LLA por 10 puntos de diferencia. Proyección, Polidata, Management & Fit, Giacobbe y DC Consultores también daban como vencedor al frente libertario.

Cuál fue la única consultora que acertó el triunfo holgado del peronismo

La consultora Nueva Comunicación se convirtió en la única que predijo el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas este domingo.

Según supo Noticias Argentinas, Mientras la casi totalidad de las empresas del rubro auguraban una elección mucho más reñida, e incluso varias le daban una amplia ventaja a La Libertad Avanza, la firma Nueva Comunicación, en su último trabajo finalizado el 29 de agosto y publicado el 2 de setiembre, le otorgaba 42,6 puntos porcentuales a Fuerza Patria y 33,8% a La Libertad Avanza.

CONSULTORAS

El estudio presentó un margen de error muestral de ±2,8%, por lo que los resultados obtenidos se ubicaron dentro del rango esperado y mostraron una alta cercanía con los resultados finales: 47,28% para Fuerza Patria y 33,71% para La Libertad Avanza.

Nueva Comunicación es una consultora especializada en comunicación estratégica corporativa y de relaciones públicas en la Argentina.

La firma está presidida por el periodista César Mansilla y lleva más de 40 años en el mercado nacional.