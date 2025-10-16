Salta: balearon la camioneta del exgobernador Juan Manuel Urtubey

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador.

Salta camjoneta de Urtubey baleada

Según el acta, el conductor manifestó que se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio.

En el interior de la camioneta se encontraban tres personas además de García Bes: Urtubey, ubicado en el asiento delantero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha.

La denuncia quedó asentada bajo la carátula de “Daños”, con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Por el momento, no se identificó a los autores del disparo. El episodio ocurre en plena recta final de la campaña electoral, en la que Juan Manuel Urtubey se presenta como candidato a senador nacional por Salta.