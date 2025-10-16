Salta: balearon la camioneta del exgobernador Juan Manuel Urtubey

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria se trasladaba por la Ruta Provincial 5, desde Orán hacia General Pizarro. El vehículo sufrió un impacto de bala que rompió una de las ventanas traseras, según consta en una denuncia policial.
La camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue baleada el miércoles por la mañana cuando circulaba por la ruta provincial 5 desde Orán hacia General Pizarro, según consta en la denuncia policial que fue realizada por el dirigente peronista.
La denuncia penal fue radicada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador.
Según el acta, el conductor manifestó que se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio.
En el interior de la camioneta se encontraban tres personas además de García Bes: Urtubey, ubicado en el asiento delantero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha.
La denuncia quedó asentada bajo la carátula de “Daños”, con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Por el momento, no se identificó a los autores del disparo. El episodio ocurre en plena recta final de la campaña electoral, en la que Juan Manuel Urtubey se presenta como candidato a senador nacional por Salta.
