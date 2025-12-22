San Lorenzo: Sergio Constantino fue elegido presidente interino

San Lorenzo se encuentra en acefalía desde la semana pasada luego de que más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presenten su renuncia y fuera apartado Moretti. Es por eso que se desarrolló una asamblea para definir los integrantes de la Comisión Directiva transitoria y una fecha para las elecciones.

Con 44 votos positivos, 34 negativos y una abstención, el resultado fue ir a las urnas el 30 de mayo de 2026 y quien hizo esta fue el expresidente Matías Lammens.

moretti-perfil-presidente-san-lorenzo-860x573-1200-800_1200_800 Moretti no puede ejercer cargos políticos mientras la institución prepara su reorganización interna.

Y luego, Sergio Costantino, reconocido dentro de San Lorenzo por haber formado parte de la Comisión Directiva de Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado como presidente del club de manera transitoria hasta el 30 de mayo del 2026.

El propio Lammens sorprendió a todos al postularse para ocupar el puesto y parecía ser el favorito a conducir al Ciclón hasta mediados del próximo año, pero finalmente fue el propio Costantino quien con cuatro votos de diferencia (35 a 31) logró imponerse y conseguir el triunfo.

El nuevo presidente, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, ya cuenta con reconocimiento dentro del club. Además, se postuló como candidato en 2023 por el oficialismo y, tras finalizar tercero, consiguió permanecer como vocal de la minoría de la Comisión Directiva.

El no renunciar a su cargo en el conclave donde se determinó la acefalía le permitió postularse en la Asamblea de este lunes y conseguir el triunfo.

Por último, se espera que este martes la CD tenga una reunión en la que se darán a conocer los roles que ocuparán los 20 miembros que comandarán a la institución de Boedo hasta el 30 de mayo del 2026.