Elecciones en Salta: votó el gobernador Gustavo Sáenz

“Un baño de humildad le vendría bien a la dirigencia nacional ”, lanzó. “Nunca hacen autocrítica, todos los que se fueron creen que lo hicieron perfecto, y los que están tampoco reconocen errores. Así no se construye una Argentina federal ni justa”.

"Hay que dejar gobernar"

Consultado sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, Sáenz explicó que decidió acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo nacional porque considera que “el presidente fue elegido por los argentinos con un porcentaje importante” y que “hay que dejar gobernar”. Sin embargo, aclaró que su apoyo no es incondicional: “Acompañamos lo que creemos que hay que acompañar. Y también nos plantamos cuando no estamos de acuerdo”.

Sobre su espacio político, Sáenz destacó que forma parte de un frente amplio con radicales, peronistas, libertarios, independientes y referentes del PRO, que prioriza los intereses de Salta. “Acá no votamos sellos ni colores, votamos personas. Y votamos personas que defiendan a los salteños”, afirmó.

También se refirió al intento fallido de construir una alianza con La Libertad Avanza en la provincia: “No me parece mal que presenten sus candidatos. Lo que no tolero es la hipocresía y la falta de palabra”.

El gobernador salteño criticó duramente al “ centralismo porteño ” y dijo que la verdadera grieta en Argentina “es entre el país central y el norte olvidado”. “Durante años se tomaron decisiones que afectaron a las provincias sin consultarlas. Por eso el norte está como está”, afirmó.

Sáenz cerró su declaración pidiendo un cambio de actitud: “Tenemos que sentarnos todos en una gran mesa nacional, discutir los problemas de la gente, no los de la política”.