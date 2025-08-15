Confirmado: Patricia Bullrich será candidata a senadora por la Ciudad

La ministra de Seguridad confirmó que competirá en las elecciones legislativas de octubre en la lista de LLA. Javier Milei lo celebró en las redes sociales.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, oficializó este viernes su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios legislativos de octubre.
"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.
Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".
"Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", resaltó.
Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía "mantiene" firme al Gobierno "para dejar atrás" a quienes, en su criterio, "hundieron" a la Argentina "en el desorden, la delincuencia y la pobreza".
"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", subrayó y finalizó: "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso".
Luego del anuncio oficial en las redes sociales, el presidente lo celebró en su cuenta oficial de X con su estilo. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...VLLC!”, escribió.
Y casi de inmediato Bullrich devolvió las gentilezas: "Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. ¡Viva La Libertad, Carajo, Presidente!".
La postulación de Patricia Bullrich llega en un momento en el que Milei busca intensificar la campaña en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, con discursos centrados en la lucha contra la inseguridad, la eliminación de privilegios políticos y el rechazo a las gestiones kirchneristas.
