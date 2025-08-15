Confirmado: Patricia Bullrich será candidata a senadora por la Ciudad

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".

"Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", resaltó.

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía "mantiene" firme al Gobierno "para dejar atrás" a quienes, en su criterio, "hundieron" a la Argentina "en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", subrayó y finalizó: "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso".

El festejo de Javier Milei en las redes sociales

Luego del anuncio oficial en las redes sociales, el presidente lo celebró en su cuenta oficial de X con su estilo. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...VLLC!”, escribió.

Y casi de inmediato Bullrich devolvió las gentilezas: "Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. ¡Viva La Libertad, Carajo, Presidente!".

La postulación de Patricia Bullrich llega en un momento en el que Milei busca intensificar la campaña en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, con discursos centrados en la lucha contra la inseguridad, la eliminación de privilegios políticos y el rechazo a las gestiones kirchneristas.