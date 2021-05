Elisa Carrió no se aplicó la Sputnik en rechazo a Putin

A través de su cuenta oficial de Twitter, la fundadora de la Coalición Cívica y de la alianza Juntos por el Cambio, sostuvo: "La Sputnik es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Putin, por eso no me la pongo". "Si viene otra vacuna me la doy", concluyó.

Embed La sputnik es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Putin, por eso no me la pongo. Si viene otra vacuna me la doy. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 16, 2021

Ayer, un veneno. Hoy, una buena vacuna

En febrero pasado, Carrió presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por "envenenamiento" luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V como parte de la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Entonces, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó el 23 de febrero que la denuncia de la ex diputada nacional fuera desestimada por inexistencia de delito.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el fiscal en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.

Los denunciantes, encabezados por Carrió, habían afirmado que “la vacuna emblema de Rusia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad, siendo que la Fase III del ensayo no estaba finalizada”, reseñó el fiscal en su dictamen.

La denuncia estaba dirigida contra el presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés Gonález García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, por entonces secretaria, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones”.

Menos de 60 días después, Elisa Carrió consideró que la Sputnik V "es una buena vacuna".