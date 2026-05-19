La Provincia rechaza la eliminación del fondo compensador eléctrico

“Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley. Como también el cobro del alumbrado público, que está por ley desde 1989”, sintetizó.

“Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó el Ghioni, quien acusó al Gobierno de Javier Milei de desconocer el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense. En ese marco, consideró que la medida responde a una lógica “ideológica” basada en que “cada uno haga lo que pueda y se salve”, sin contemplar las desigualdades entre distritos y prestadores del servicio.

Otro punto crítico del proyecto que la semana pasada avanzó en Diputados tiene que ver con la deuda de las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Ghioni se mostró de acuerdo con la idea, pero marcó la importancia de “hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.

Sin embargo, marcó como sumamente grave el artículo que prohíbe expresamente incorporar conceptos ajenos al servicio en la factura final que pagan los usuarios, algo que la Justicia ya dejó sin efecto pese a las intenciones libertarias. Al respecto, el funcionario bonaerense explicó que “es inconstitucional y es un avasallamiento sobre la propia jurisdicción” porque las provincias son las que tienen la facultad de definir sus tarifas. “La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, remarcó.

Rechazo a la modificación del régimen de zona fría

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron la semana pasada un triunfo al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en 95 municipios bonaerenses.

“Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40% de los beneficiarios. El proyecto propone reducir la cantidad de usuarios y la cobertura de los subsidios, en un momento en el que la crisis económica y social golpea con dureza a nuestro pueblo”, dijo Ghioni.

Como viene informando Agencia DIB, la intensión libertaria es recortar el beneficio que se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y 95 del territorio bonaerense. Del total de 3,2 millones “nuevos beneficiados”, alrededor de 1.260.000 son hogares del interior de PBA.