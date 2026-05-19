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Villarruel fue a Rosario y pidió la declaración jurada de Adorni

La vicepresidenta participó de una misa por su padre y dejó una frase que sumó tensión dentro del oficialismo: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la escena política tras su visita a Rosario, donde lanzó una frase que impactó dentro del oficialismo: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, sostuvo ante periodistas locales al ser consultada por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La declaración se produjo luego de una misa realizada en la Catedral de Rosario en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, veterano de Malvinas fallecido en 2021 por complicaciones derivadas del Covid-19. Aunque la actividad tuvo un perfil íntimo y familiar, la presencia de la vicepresidenta generó expectativa política y de los medios.

Embed - Villarruel en Rosario: "estamos esperando la declaración jurada de Adorni"

Las palabras de Villarruel se suman al reclamo que días atrás también había expresado Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza. El pedido por la presentación de la declaración jurada de Adorni abrió un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo, en medio de las diferencias internas que atraviesan al espacio gobernante.

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Durante el breve contacto con la prensa, Villarruel también buscó tomar distancia de la administración nacional. “No participo del Gobierno”, afirmó al responder sobre las disputas internas y el rumbo de la gestión encabezada por Javier Milei. Sin embargo, aclaró que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”, en una frase que fue interpretada como una señal política hacia el interior del oficialismo.

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La vicepresidenta evitó referirse a 2027, pero dejó una fuerte definición sobre Adorni.

La vicepresidenta evitó referirse a 2027, pero dejó una fuerte definición sobre Adorni.

Antes de retirarse, destacó su vínculo personal con Santa Fe y definió a Rosario como su “segunda casa”. La visita se desarrolló bajo un operativo de seguridad discreto que no afectó el tránsito en la zona céntrica de la ciudad.

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