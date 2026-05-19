Villarruel fue a Rosario y pidió la declaración jurada de Adorni

Las palabras de Villarruel se suman al reclamo que días atrás también había expresado Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza. El pedido por la presentación de la declaración jurada de Adorni abrió un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo, en medio de las diferencias internas que atraviesan al espacio gobernante.

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Durante el breve contacto con la prensa, Villarruel también buscó tomar distancia de la administración nacional. “No participo del Gobierno”, afirmó al responder sobre las disputas internas y el rumbo de la gestión encabezada por Javier Milei. Sin embargo, aclaró que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”, en una frase que fue interpretada como una señal política hacia el interior del oficialismo.

victoria-villarruel-rosario-195 La vicepresidenta evitó referirse a 2027, pero dejó una fuerte definición sobre Adorni.

Antes de retirarse, destacó su vínculo personal con Santa Fe y definió a Rosario como su “segunda casa”. La visita se desarrolló bajo un operativo de seguridad discreto que no afectó el tránsito en la zona céntrica de la ciudad.