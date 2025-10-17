Cristina cuestionó el vínculo con Estados Unidos: "80 años después, es Bessent o Perón"

"Como decía Perón, hay tiempos oscuros en la vida de los pueblos, donde todo su honor está en prisión", afirmó. "Algunos quieren volver a los tiempos donde todo se decidía en una embajada", remarcó.

“Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, sumó.

“Fue el más formidable acto de consciencia nacional de nuestra historia. Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo”, expresó Cristina Kirchner.

Braden o Perón

Luego, mencionó a Spruille Braden, entonces embajador de Estados Unidos en la Argentina a quien catalogó como “un operador de los intereses más importantes de su país” y quien “presionó” para la detención de Perón. “Estaba convencido de que podía manejar la política argentina como una sucursal más del estado de departamento americano. El pueblo respondió con una consigna que definió una época: Braden o Perón. El pueblo no había ido a la plaza por la libertad de un hombre, fue por la libertad de ellos mismos. Si Perón caía, caían los derechos conquistados”, sumó.

“Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron”, explicó.

Mencionó a Rob Citrone, un inversor cercano a Trump, a quien catalogó como “socio de Bessent y viejo conocido de [Luis] Caputo”. “Compra tiempo para que Citrone pueda escapar a salvo de la ruleta argentina”, señaló.

También comparó la situación con el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. “Es el mismo guión de la dependencia, el guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre”, agregó.

La militancia

La militancia del peronismo se congregó en San José 1111 llegando desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano para concentrarse frente al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de los homenajes por el 80 aniversario del Día de la Lealtad.

Al clásico folklore de la venta de choripanes y merchandising partidario se sumaba el despliegue en el balcón de flores de papel de color azul, a la espera de que la ex mandataria saliera a saludar a los manifestantes.

En las calles aledañas al domicilio de la titular del PJ pudieron observar banderas de diferentes agrupaciones de partidos políticos y sindicatos, entre ellos Kolina, ATE, la CGT, Sindicato de la Carne, UOM, SMATA y Federación Gráfica Bonaerense.