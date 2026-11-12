Encuesta midió a presidentes latinoamericanos: Milei sigue en los últimos lugares

Uno de los cambios más importantes se produjo en Chile, donde José Antonio Kast sufrió una caída de 5,3 puntos porcentuales en su imagen positiva, que retrocedió del 38,8% al 33,5%, mientras que su valoración negativa alcanzó el 62,7%.

De esta manera, Kast quedó en el puesto 16, por debajo de Milei, cuando en octubre se encontraba por encima del mandatario argentino.

Sin embargo, el retroceso más pronunciado correspondió a Santiago Peña, de Paraguay, cuya imagen positiva se desplomó del 42,9% al 24,7%, una pérdida de 18,2 puntos porcentuales, en medio del escándalo financiero y político que derivó en su salida del poder.

Peña terminó en el último lugar del ranking, con una imagen negativa del 69,8%, el registro más elevado de desaprobación entre los 18 dirigentes incluidos en el estudio.

Sheinbaum y Bukele siguen al frente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conservó el primer puesto con el 69,8% de imagen positiva y el 25,5% de negativa, seguida muy de cerca por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien obtuvo el 69,5% de valoración favorable y el 24,9% de rechazo.

El tercer lugar correspondió a Laura Fernández, de Costa Rica, con el 52,3% de imagen positiva, mientras que el dominicano Luis Abinader se ubicó cuarto, con el 51,2%.

Una de las principales novedades fue el crecimiento del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien alcanzó el quinto puesto con el 50,4% de imagen positiva y el 46,9% de negativa.

Lula, recientemente reelecto para un cuarto mandato presidencial en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, registró el mayor incremento de aprobación del mes, con una suba de 5,1 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando tenía una valoración favorable del 45,3%.

El sexto lugar fue ocupado por Daniel Noboa, de Ecuador, con el 47,8%, seguido por Abelardo de la Espriella, de Colombia, con el 46,9%, y Nasry Asfura, de Honduras, con el 45,7%.

En la novena posición quedó Keiko Fujimori, de Perú, con el 43,8%, seguida por Rodrigo Paz, de Bolivia, con el 40,2%, y Yamandú Orsi, de Uruguay, con el 38,6%, inmediatamente por encima de Milei.

Detrás del mandatario argentino se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%; Kast, con el 33,5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%, y Santiago Peña, con el 24,7%.

La investigación de CB Global Data se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 en 18 países latinoamericanos, mediante cuestionarios digitales dirigidos a personas mayores de 18 años.

El relevamiento, que la consultora repite mensualmente, abarcó un total de 51.350 casos, con muestras nacionales de entre 1.930 y 3.931 entrevistados y márgenes de error informados de entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales.

En la Argentina fueron consultadas 3.079 personas, con un margen de error del 1,8%, mediante un procedimiento de muestreo estratificado por distritos y cuotas de género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.