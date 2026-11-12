Milei lanzó una indirecta contra Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco"

En ese contexto, una de las alternativas que analiza el oficialismo es desplazar a Bullrich de la conducción del bloque libertario en el Senado y reemplazarla por Nadia Márquez, legisladora neuquina cercana a Karina Milei. Sin embargo, el presidente todavía no habría dado la orden de avanzar con ese cambio. La posibilidad genera preocupación entre los senadores, que reconocen el liderazgo de la exministra y temen que una ruptura termine afectando sus propias posiciones políticas y la agenda legislativa.

La disputa también tiene como telón de fondo el tratamiento de la suspensión de las PASO, una iniciativa que todavía no tendría asegurados los votos necesarios. Cerca de los Milei sospechan que Bullrich podría no acompañar la estrategia oficial porque tendría interés en competir en una eventual primaria. Mientras tanto, Diputados busca avanzar con el Presupuesto 2027, con un dictamen previsto para el martes 17 y una sesión al día siguiente. En el Senado, en tanto, el calendario tentativo contempla una sesión para el jueves 19 y el 20 de noviembre como fecha límite para dictaminar sobre la reforma electoral.