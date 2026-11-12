Milei lanzó una indirecta contra Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco"

El mandatario publicó una frase sobre quienes quieren hundir un barco al no poder conducirlo. En el oficialismo interpretaron que estaba dirigida a la jefa del bloque libertario en el Senado.
La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que Javier Milei publicara un sugestivo mensaje en sus historias de Instagram, en medio de las crecientes diferencias con Patricia Bullrich. "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán", escribió el presidente sin mencionar a ningún destinatario, aunque dentro del oficialismo interpretaron que la frase estaba dirigida a la jefa del bloque libertario en el Senado.
El mensaje profundizó las especulaciones sobre una posible ruptura entre ambos dirigentes, en un escenario marcado por los movimientos de autonomía de la exministra de Seguridad y el malestar del entorno presidencial. En la Casa Rosada cuestionan cada vez más las señales de diferenciación de Bullrich, quien mantiene vínculos con dirigentes propios y no oculta sus aspiraciones de tener un papel central en el futuro político del oficialismo. Incluso, cerca de los Milei sospechan que podría buscar una candidatura presidencial alternativa.
Uno de los gestos que más incomodó a Karina Milei fue la difusión de una fotografía de Bullrich junto a unos 15 dirigentes que responden a su espacio, entre diputados nacionales y otros referentes libertarios. A eso se sumaron sus diferencias públicas sobre el manejo de la crisis vinculada con Manuel Adorni y la estrategia oficial respecto de las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto. En el bullrichismo, por ahora, aseguran que no darán ningún paso y que están preparados para resistir una eventual embestida.
Otro episodio que alimentó el malestar se produjo tras la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. Bullrich se pronunció antes que la Cancillería y cuestionó al régimen de Teherán: "Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos". Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó formalmente la medida y la calificó de inadmisible. Aunque su postura coincidió con la del Gobierno, en la Casa Rosada volvieron a cuestionarle haberse adelantado a la posición oficial.
En ese contexto, una de las alternativas que analiza el oficialismo es desplazar a Bullrich de la conducción del bloque libertario en el Senado y reemplazarla por Nadia Márquez, legisladora neuquina cercana a Karina Milei. Sin embargo, el presidente todavía no habría dado la orden de avanzar con ese cambio. La posibilidad genera preocupación entre los senadores, que reconocen el liderazgo de la exministra y temen que una ruptura termine afectando sus propias posiciones políticas y la agenda legislativa.
La disputa también tiene como telón de fondo el tratamiento de la suspensión de las PASO, una iniciativa que todavía no tendría asegurados los votos necesarios. Cerca de los Milei sospechan que Bullrich podría no acompañar la estrategia oficial porque tendría interés en competir en una eventual primaria. Mientras tanto, Diputados busca avanzar con el Presupuesto 2027, con un dictamen previsto para el martes 17 y una sesión al día siguiente. En el Senado, en tanto, el calendario tentativo contempla una sesión para el jueves 19 y el 20 de noviembre como fecha límite para dictaminar sobre la reforma electoral.
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