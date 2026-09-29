Endeudamiento familiar: cómo son los proyectos del oficialismo y la oposición

El proyecto de la oposición consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.

No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.

Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que se asemeja mucho al dictamen de la oposición dura.

El dictamen se basa en el proyecto presentado por el ex gobernador misionero y actual jefe de bloque de AF, que crea el "Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal".

Este instrumento permite unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.

Los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por otra parte, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.

Discusión en la Legislatura bonaerense

Con una agenda amplia y que pronostica fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados sesionará este martes para tratar, entre otros, una batería de proyectos orientados a proteger a las familias de la provincia de Buenos Aires del sobreendeudamiento, una problemática que se agravó en los últimos meses.

Los cuatro expedientes que se llevarán al recinto tienen como objetivo, entre otros puntos, reglamentar la prevención del hostigamiento y de las prácticas abusivas de cobranza; crear una instancia prejudicial obligatoria entre usuarios deudores y acreedores; y modificar el procedimiento judicial en materia de sobreendeudamiento.

En tanto, un proyecto impulsado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria y hombre fuerte de La Cámpora, le otorga nuevas facultades a la Defensoría del Pueblo para intervenir en reestructuraciones de deuda. Esta iniciativa generó ruido interno, y de hecho los legisladores que responden a Axel Kicillof no la acompañaron en el debate en comisiones.

Mientras La Libertad Avanza manifestó su rechazo a todas las iniciativas, al cuestionar que el peronismo busca responsabilizar a la gestión de Javier Milei por la escalada de casos de bonaerenses endeudados con bancos y billeteras virtuales, las bancadas de PRO y UCR + Cambio Federal cuestionaron el tratamiento exprés de estas iniciativas.