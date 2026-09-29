Murió el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto a los 74 años

El legislador fue encontrado sin vida este martes en su domicilio de la capital riojana. Había asumido en diciembre de 2023 y su mandato se extendía hasta 2029.
El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja Juan Carlos Pagotto murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida en su casa de la capital provincial y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento.
Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023 y tenía mandato hasta 2029. Abogado de profesión, durante su paso por la Cámara Alta presidió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y tuvo participación en el tratamiento de distintos proyectos vinculados con la actividad legislativa y judicial.
Su última participación en el recinto había sido el jueves 24 de septiembre, cuando estuvo presente en la sesión en la que el Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Semanas antes había estado internado en La Rioja por una afección cardíaca.
La noticia generó repercusiones en el ámbito político. Karina Milei expresó sus condolencias a través de las redes sociales y lo despidió como "un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país". También se pronunciaron el presidente Javier Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y otros dirigentes del oficialismo y de la oposición.
Desde Unión por la Patria, el senador Juan Manzur también recordó a Pagotto: "Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto", expresó al enviar sus condolencias a familiares y amigos.
Pagotto había nacido en Mendoza en 1952 y pertenecía a una reconocida familia de abogados de La Rioja. Su primera experiencia en un cargo electivo fue como diputado provincial por el departamento de Chilecito, entre 1993 y 1997.
Después de varios años alejado de los cargos públicos, regresó a la política en 2023, cuando fue elegido senador nacional por La Rioja en representación de La Libertad Avanza.
Durante su carrera como abogado intervino en distintos casos de relevancia en la provincia y también integró equipos de defensa en causas por delitos de lesa humanidad.
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