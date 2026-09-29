Murió el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto a los 74 años

Desde Unión por la Patria, el senador Juan Manzur también recordó a Pagotto: "Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto", expresó al enviar sus condolencias a familiares y amigos.

La trayectoria de Juan Carlos Pagotto

Pagotto había nacido en Mendoza en 1952 y pertenecía a una reconocida familia de abogados de La Rioja. Su primera experiencia en un cargo electivo fue como diputado provincial por el departamento de Chilecito, entre 1993 y 1997.

Después de varios años alejado de los cargos públicos, regresó a la política en 2023, cuando fue elegido senador nacional por La Rioja en representación de La Libertad Avanza.

Durante su carrera como abogado intervino en distintos casos de relevancia en la provincia y también integró equipos de defensa en causas por delitos de lesa humanidad.