Entre Ríos: condenan y expulsan del país a la exMiss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína

Se trata de Jade Isabela Callau Barriga, que había sido detenida en Entre Ríos. La Justicia Federal le aplicó una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de más de 2,7 millones de pesos.

La Justicia Federal condenó a tres años de prisión en suspenso y ordenó la expulsión de la Argentina de Jade Isabela Callau Barriga, la exMiss Bolivia que fue detenida en la provincia de Entre Ríos con más de 300 kilos de cocaína.

La jueza Mariela Rojas, titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, condenó a la joven luego de que la fiscalía, la defensa y la propia acusada llegaran a un acuerdo para un juicio abreviado.

En este contexto, todas las partes aceptaron la calificación de Callau Barriga como partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes, con una pena de tres años de prisión en suspenso.

La condena, según esgrimió la jueza en el fallo, se debe a su corta edad y al contexto de desigualdad para con su novio, Leonardo Monte Alto Gusmao, un brasileño que es 30 años mayor que ella y que era quien pilotaba la avioneta con el cargamento.

image

El Tribunal también puso en consideración la ausencia de antecedentes penales y el hecho de haber sufrido violencia de género por parte de su pareja, uno de los acusados por el delito.

El tribunal ponderó que su aporte fue considerado “secundario”, ya que no realizó tareas esenciales ni manejó la logística del traslado de la droga, según el fallo.

La jueza Rojas homologó lo acordado entre las partes y también dispuso la expulsión inmediata de Callau Barriga de la Argentina, dado que la Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia y ordenó su salida del país sin posibilidad de reingreso.

La magistrada también impuso una multa de más de 2,7 millones de pesos para la joven boliviana que ya está en su país de origen.

El sábado por la noche la joven fue trasladada por una delegación de la Policía Federal Argentina y abordó un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Viru Viru ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

