Entre Ríos: las cuatro listas del Peronismo para las próximas elecciones

Por primera vez en la historia, el justicialismo de Entre Ríos presentará cuatro listas para las próximas elecciones. El oficialismo se unió con La Libertad Avanza (LLA y competirán dos boletas de la izquierda.
En las próximas elecciones del 26 de octubre, la provincia de Entre Ríos renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y tres en el Senado. Esos comicios tienen una particularidad: por primera vez en la historia, el peronismo competirá fragmentado en cuatro boletas.
Los entrerrianos que quieran votar al justicialismo podrán optar por una lista vinculada al kirchnerismo/massismo, otra apoyada por Juan Grabois, una tercera avalada por intendentes peronistas y Juan Schiaretti, y una cuarta boleta que nuclea a dirigentes vinculados al peronismo de los '90.
Las boletas del Justicialismo entre las que los entrerrianos podrán optar son las siguientes:
LISTA FUERZA ENTRE RÍOS (Apoyada por Cristina Kirchner y Sergio Massa)
Candidatos a Senadores de la Nación
1 Bahl, Adán Humberto
2 Meza Torres, Adriana Elizabet
Candidatos a Diputados de la Nación
1 Michel, Guillermo
2 Marclay, Laura Marianela
3 Sabella, Andrés Ernesto
4 Leiva, María Fabiana
5 Minguillón, Jacob Rodrigo
LISTA AHORA LA PATRIA (Respaldada por Juan Grabois)
Candidatos a Senadores de la Nación
1 Gaillard, Carolina
2 Schnitman, Javier
Candidatos a Diputados de la Nación
1 Rubattino, Paola
2 Olano, Federico
3 Kloster, Eve
4 Monná, Ignacio
5 Fernández, Ludmila
LISTA ENTRERRIANOS UNIDOS - (Apoyada por Juan Schiaretti, el intendente Daniel Rossi y jefes comunales del PJ)
Candidatos a Senadores de la Nación
1 Maya, Héctor
2 Sanzberro, Fernanda
Candidatos a Diputados de la Nación
1 Guzmán, Gustavo
2 Gan, Sofía
3 Haddad, Santiago
LISTA UNIÓN POPULAR (Movimiento peronista ETER -Entre Todos Entre Ríos-)
Candidatos a Senadores de la Nación
1 Martínez Garbino, Emilio
2 Sola, María Isabel
Candidatos a Diputados de la Nación
1 Farach, Silvio
2 Cabrera, Gladys
3 Schaumann, Sebastián
4 Heinrich, Patricia
5 Barzola, Oscar
En los comicios del 26 de octubre Entre Ríos pondrá en juego cinco de sus nueve bancas en la Cámara baja y las tres del Senado. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, concluyen mandato Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Angeli (PRO).
comentar