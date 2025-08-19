Entre Ríos: las cuatro listas del Peronismo para las próximas elecciones

Los entrerrianos que quieran votar al justicialismo podrán optar por una lista vinculada al kirchnerismo/massismo, otra apoyada por Juan Grabois, una tercera avalada por intendentes peronistas y Juan Schiaretti, y una cuarta boleta que nuclea a dirigentes vinculados al peronismo de los '90.

Las boletas del Justicialismo entre las que los entrerrianos podrán optar son las siguientes:

LISTA FUERZA ENTRE RÍOS (Apoyada por Cristina Kirchner y Sergio Massa)

Candidatos a Senadores de la Nación

1 Bahl, Adán Humberto

2 Meza Torres, Adriana Elizabet

Candidatos a Diputados de la Nación

1 Michel, Guillermo

2 Marclay, Laura Marianela

3 Sabella, Andrés Ernesto

4 Leiva, María Fabiana

5 Minguillón, Jacob Rodrigo

LISTA AHORA LA PATRIA (Respaldada por Juan Grabois)

Candidatos a Senadores de la Nación

1 Gaillard, Carolina

2 Schnitman, Javier

Candidatos a Diputados de la Nación

1 Rubattino, Paola

2 Olano, Federico

3 Kloster, Eve

4 Monná, Ignacio

5 Fernández, Ludmila

LISTA ENTRERRIANOS UNIDOS - (Apoyada por Juan Schiaretti, el intendente Daniel Rossi y jefes comunales del PJ)

Candidatos a Senadores de la Nación

1 Maya, Héctor

2 Sanzberro, Fernanda

Candidatos a Diputados de la Nación

1 Guzmán, Gustavo

2 Gan, Sofía

3 Haddad, Santiago

LISTA UNIÓN POPULAR (Movimiento peronista ETER -Entre Todos Entre Ríos-)

Candidatos a Senadores de la Nación

1 Martínez Garbino, Emilio

2 Sola, María Isabel

Candidatos a Diputados de la Nación

1 Farach, Silvio

2 Cabrera, Gladys

3 Schaumann, Sebastián

4 Heinrich, Patricia

5 Barzola, Oscar

Actuales legisladores nacionales de Entre Ríos

En los comicios del 26 de octubre Entre Ríos pondrá en juego cinco de sus nueve bancas en la Cámara baja y las tres del Senado. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (Democracia por Siempre); Nancy Ballejos (PRO); Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, concluyen mandato Stefanía Cora (Unión por la Patria); Stella Olalla (UCR); Alfredo De Angeli (PRO).