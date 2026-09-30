Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su camioneta

En su visita a la provincia gobernada por Marcelo Orrego, el legislador kirchnerista tiene previsto un encuentro con diputados nacionales e integrantes de la conducción del Partido Justicialista sanjuanino.

Luego concurrirá a una mesa de trabajo cuyo lema es "La Argentina que viene" en la misma sede partidaria, en la que también estarán la Senadora nacional Celeste Giménez y el Diputado nacional Cristian Andino, según informaron medios locales.

El secuestro de la camioneta de Máximo Kirchnner sucedió 24 horas después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 Laramie 4×4 relacionada también con la causa Hotesur.

El operativo tuvo lugar el martes a las 10:02 en la ruta provincial Nº 1 en el puesto de control de Los Molles cuando la camioneta iba desde Cortaderas con dirección a Villa de Merlo.

Acorde con el parte oficial de la Policía, la RAM se encuentra a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

Además, indicó que durante el control corroboró que el actual propietario es un hombre que vive en San Luis, un vecino de la localidad de Las Cortaderas, de 38 años.

Máximo Kirchner deja su lugar al frente del espacio.

La camioneta había entrado a San Luis el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes del pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal. Luego de haber sido interceptada, quedó secuestrada a disposición de la autoridad judicial competente.

El oficio judicial del 28 de febrero de 2019, con la firma del juez federal Julián Ercolini, ordenó el secuestro de vehículos especificados en un listado adjunto, pertenecientes a miembros de la familia Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de otros individuos y empresas. La orden fue emitida en la causa Nº 11352/14, caratulada "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP".