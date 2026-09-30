Milei llegó a Francia para reunirse con Macron y participar de "Argentina Week"

"Hay urgencia", aseguraron en referencia a la necesidad de asegurar el acceso a minerales críticos.

Macron recibirá a Milei en el Palacio del Elíseo a las 18.30 (hora local) y ambos participarán, además, en un encuentro con empresas francesas que ya operan en Argentina o que estudian ampliar su presencia en el país. Ahora bien, "no habrá anuncio de contratos" de defensa durante la visita, señalaron las fuentes.

El encuentro permitirá abordar también las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, así como el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó recientemente.

Francia considera que el acuerdo ofrece oportunidades para las empresas europeas, pero advierte de que será "vigilante" especialmente sobre sus efectos sobre el sector agrícola y el cumplimiento de las normas sanitarias europeas.

Diferencias sobre Europa y los socios internacionales

Más allá de la agenda económica, Macron aprovechará el encuentro para defender ante Milei la importancia de la Unión Europea y del multilateralismo. Francia considera que la UE debe desempeñar un papel relevante en la escena internacional y quiere transmitir al presidente argentino la importancia del "respeto entre los socios internacionales", en un momento en que Milei ha criticado públicamente a algunos países europeos, entre ellos España y Reino Unido.

En relación con las Islas Malvinas, Francia mantiene una posición basada en el derecho internacional y sostiene que los litigios territoriales deben resolverse mediante los mecanismos internacionales previstos.