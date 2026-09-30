Milei llegó a Francia para reunirse con Macron y participar de "Argentina Week"

El Presidente intentará reforzar la relación económica bilateral y buscar inversiones, sin dejar de lado las divergencias políticas con su par francés.
Francia recibe el jueves al presidente Javier Milei, para reforzar la relación económica bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión, especialmente en minerales críticos, petróleo, más allá de las divergencias políticas con su par Manuel Macron.
Se espera que en la reunión entre ambos mandatarios, se bordará las diferencias entre ambos sobre Europa, el multilateralismo y la relación con otros socios europeos e internacionales. "Tenemos inspiraciones políticas diferentes, por decirlo suavemente, con el presidente Milei", dijeron las fuentes del gobierno galo a medios internacionales.
La visita de trabajo de Milei a París, adonde llegó este miércoles, se debe a la celebración el jueves y viernes de la “Argentina Week”, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un foro destinado a tratar de captar inversiones, encuentro organizado por la embajada argentina en París.
Macron considera a Argentina un socio relevante en América Latina tanto por sus relaciones comerciales como por su importancia estratégica en el acceso a minerales críticos, especialmente litio y cobre, declararon hoy fuentes de la Presidencia francesa en un encuentro con la prensa.
"Hay urgencia", aseguraron en referencia a la necesidad de asegurar el acceso a minerales críticos.
Macron recibirá a Milei en el Palacio del Elíseo a las 18.30 (hora local) y ambos participarán, además, en un encuentro con empresas francesas que ya operan en Argentina o que estudian ampliar su presencia en el país. Ahora bien, "no habrá anuncio de contratos" de defensa durante la visita, señalaron las fuentes.
El encuentro permitirá abordar también las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, así como el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó recientemente.
Francia considera que el acuerdo ofrece oportunidades para las empresas europeas, pero advierte de que será "vigilante" especialmente sobre sus efectos sobre el sector agrícola y el cumplimiento de las normas sanitarias europeas.
Más allá de la agenda económica, Macron aprovechará el encuentro para defender ante Milei la importancia de la Unión Europea y del multilateralismo. Francia considera que la UE debe desempeñar un papel relevante en la escena internacional y quiere transmitir al presidente argentino la importancia del "respeto entre los socios internacionales", en un momento en que Milei ha criticado públicamente a algunos países europeos, entre ellos España y Reino Unido.
En relación con las Islas Malvinas, Francia mantiene una posición basada en el derecho internacional y sostiene que los litigios territoriales deben resolverse mediante los mecanismos internacionales previstos.
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