Emergencia habitacional en barrios populares

El diputado participó de una conferencia de prensa en la sede de Cáritas en la cual la Iglesia, ONGs y diputados de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional en los barrios populares.

Del encuentro participaron monseñor Gustavo Carrara y los diputados Lousteau (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (CC), Fernanda Miño (Unión por la Patria) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal). La norma busca reestablecer los fondos para los barrios populares de una forma sostenida en el tiempo y progresiva.

“Estamos hablando de un equivalente a cuatro días de lo que paga el Estado nacional en concepto de intereses. Si no podemos disponer de eso para empezar a paliar de la situación de 5.000.000 de compatriotas, no sé qué tipo de país queremos tener”, dijo Lousteau.