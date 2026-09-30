Tras criticar el rechazo de la Corte Suprema del fallo que declaraba inconstitucional la nueva Ley de Tierras , Lousteau agregó: “Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja·.
El diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo que la Corte Suprema manifiesta una gran desconexión con el sentir de la ciudadanía y cuestionó las contradicciones del gobierno de Javier Milei que impulsa una ley sobre la soberanía nacional en torno a la causa Malvinas pero también elimina límites para la extranjerización de la tierra.
“Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. Entonces, me parece que hay una desconexión profunda”, dijo Lousteau en una conferencia de prensa realizada este miércoles tras una reunión multisectorial destinada a tratar la emergencia habitacional.
Y agregó: “Mientras tanto, vemos un gobierno que, de un tiempo a esta parte, busca pregonar soberanía para reconstituirse y para para tratar de encontrar otra agenda. Entonces, me parece que es una enorme contradicción”.
“Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja. Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”.
El diputado participó de una conferencia de prensa en la sede de Cáritas en la cual la Iglesia, ONGs y diputados de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional en los barrios populares.
Del encuentro participaron monseñor Gustavo Carrara y los diputados Lousteau (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (CC), Fernanda Miño (Unión por la Patria) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal). La norma busca reestablecer los fondos para los barrios populares de una forma sostenida en el tiempo y progresiva.
“Estamos hablando de un equivalente a cuatro días de lo que paga el Estado nacional en concepto de intereses. Si no podemos disponer de eso para empezar a paliar de la situación de 5.000.000 de compatriotas, no sé qué tipo de país queremos tener”, dijo Lousteau.
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