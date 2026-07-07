La Provincia ofreció una suba salarial del 7% a los docentes

La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. Además, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores en las escuelas, algo que también preocupa al sector.
El Gobierno de Axel Kicillof le ofreció a los docentes bonaerenses un incremento salarial del 7% en dos cuotas. Esta oferta de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, será analizada por los gremios que la pondrán a consideración de sus afiliados.
La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas, algo que también preocupa al sector y que fue uno de los puntos del paro de la semana pasada.
En la reunión paritaria por zoom, la Provincia volvió a marcarle al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a gremios como Suteba, FEB, Sadop y Udocba, que esta oferta se da en el marco de “asfixia financiera extrema” producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional.
La oferta además del 7% de incremento salarial, incluye el compromiso de volver a negociar en septiembre y se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.
Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
Además incluye la planificación estratégica frente a la baja de matrícula, revisión del régimen académico del secundario y la titularización de 4.176 docentes de las modalidades técnica y agraria. También se acordó abrir la Comisión Técnica de Salud Laboral en la segunda quincena de julio para revisar el sistema de licencias.
Con la negociación docente encaminada hacia la consulta con las bases, la atención se traslada ahora a la paritaria de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, convocada para este martes.
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