La Provincia ofreció una suba salarial del 7% a los docentes

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Además incluye la planificación estratégica frente a la baja de matrícula, revisión del régimen académico del secundario y la titularización de 4.176 docentes de las modalidades técnica y agraria. También se acordó abrir la Comisión Técnica de Salud Laboral en la segunda quincena de julio para revisar el sistema de licencias.

Con la negociación docente encaminada hacia la consulta con las bases, la atención se traslada ahora a la paritaria de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, convocada para este martes.