Denuncian que Adorni sigue usando custodia y auto oficial como si fuera funcionario

"Y encima es tan rata Alejandra Monteoliva que a los gendarmes no les pagan el adicional que les corresponde por dicho servicio. Marche denuncia penal", sostuvo Pagano.

Cabe recordar que Pagano presentó una denuncia penal contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto uso irregular de recursos del Estado. En la presentación judicial, la diputada sostuvo que el exfuncionario continúa utilizando vehículos oficiales y personal de custodia pese a haber renunciado a su cargo el pasado 27 de junio.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, sostiene con la salida de Adorni del gobierno "cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública"

"Adorni habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento", sostiene Pagano, que agrega que la prórroga sería "por tiempo indefinido".

"La continuidad del beneficio se sustentaría en presuntas amenazas que el nombrado habría recibido; sin embargo, se ha informado que tales amenazas no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas, y que la eventual prórroga de la protección se encontraría aún pendiente de oficializarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad", continúa la denuncia.

"La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime", completa.